Роза Сябитова провела обряд – имянаречения для внучки
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Роза Сябитова провела обряд – имянаречения для внучки

Роза Сябитова провела обряд – имянаречения для внучки
Ведущая Роза Сябитова поделилась фото с внучкой. В конце июня Ксения Сябитова подарила супругу дочь. Звездная наследница наслаждается новым статусом. А сегодня поделилась важным событием с поклонниками. 30-летняя Ксения Сябитова опубликовала серию снимков, сделанных в одной из мечетей столицы. На фото она стоит рядом с супругом, муллой, а также звездной мамой, которая держит на руках крохотную внучку. «Сегодня важный день и большой праздник для нашей семьи — имянаречение. Хочу разделить этот праздник с вами и поблагодарить Всевышнего за такой подарок, за наше сокровище! Пусть растет здоровой и счастливой!» — поделилась Ксения в личном блоге.
Подписчики порадовались за новоиспеченных родителей. «Поздравляю! Пусть растет всем на радость! Счастья и здоровья вам всем»; «Здоровья и радости»; «Пусть доченька растет вам на радость», — пишут пользователи Сети. Напомним, что Ксения замужем за Максимом Шевченко. Мужчина стал вторым супругом для дочери телесвахи. Ранее она была замужем за Андреем Снетковым, но их семейная жизнь продлилась не больше года. Причину расставания экс-возлюбленные раскрывать не стали. Ксения тяжело переживала крах отношений. Ходили слухи, что и второй союз Сябитовой-младшей вскоре обернется провалом. Однако в прошлом месяце пара успешно отпраздновала два года со дня свадьбы. Звезда шоу «Давай поженимся!» тепло приняла второго зятя. «Максим меня очень радует. Он — хороший, заботливый муж. И, я уверена, будет прекрасным отцом…», — говорила Роза.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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