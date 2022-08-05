Сахнов нередко по ночам навещает Алину Иордан на Дом-2

Вадим Карасев

Алексей Безус после рождения дочери стал часто общаться с коллегами по телестройке вечерами без камер, после чего уезжает к Репиной и дочке. Во время очередной такой посиделки парень сообщил, что у Дани Сахнова и Алины Иордан начинаются отношения. И это при том, что ещё несколько дней назад парень жаловался на ангину и говорил, что совершенно не знает, с кем отмечать свой день рождения.В своём микроблоге Алексей Безус в начале продемонстрировал, как Клава Безверхова целуется с Максимом Колесниковым, а потом он застал пару Иордан и Сахнова.Интересно, решится ли Даня остаться на Дом-2, официально объявив об отношениях с Иордан, или он так и продолжит пользоваться тем, что в тёмное время суток съемки на Дом-2 не ведутся? Вероятно, он просто не желает нести ответственности за девушку. А может он все же решится забрать девушку с проекта? Не зря же Сахнов назвал себя «папой» не собаки и в общем считает, что они уже семья?Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события и к чему придёт эта парочка. А вы как считаете, стоит ли Алине тратить время на Даню?