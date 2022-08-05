Сами убираются и готовят еду из супермаркетов. Как живут обедневшие российские олигархи

Сливки, которые снимали с жизни известные бизнесмены, за последние месяцы существенно обезжирились. Зарубежные активы богатейших людей страны в считаные дни оказались заморожены, а некоторые представители элиты — чуть ли не заблокированы в своих домах.

Мы расскажем, на что жалуются бывшие миллиардеры, а вы сами решите, почему их невзгоды воспринимаются как-то двояко. Оказалось, что богатые тоже плачут, вот только беды их покажутся доярке Людмиле из села в Липецкой области самой райской картинкой, которую она может представить.

Михаил Фридман: экономит на уборщице

Пожалуй, одной из громких жертв санкций стал основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман. Шоковая заморозка настигла счета 58-летнего олигарха (а это не много не мало 12 миллиардов долларов), когда тот находился в своем особняке в Лондоне. Все оказалось настолько плачевно, что перестало хватать денег даже на клининг. Среднестатистический гражданин России будет возмущен, ведь сумма в 3 тысячи «зеленых» в месяц, которая осталась в распоряжении мужчины, кажется ему мизерной.

«Наверное, стоит начать самостоятельно убираться в доме. Хорошо, что, когда я был студентом, жил в общежитии и делил комнату с четырьмя соседями. И все же после 35 лет это неожиданный опыт», — признался Фридман в интервью Bloomberg. Олигарх пытается восстанавливать справедливость в суде, однако прогнозы по возвращению капитала неутешительные. Это удалось пока только бывшей жене обедневшего богача, в начале августа на сайте британского кабмина появилась информация, что данные об Ольге Айзиман были исключены из санкционного списка.

А тем временем французские власти арестовали виллу на Лазурном берегу в фешенебельном Сен-Тропе, так же принадлежащую семье финансиста. На территории особняка есть бассейн, хаммам и даже вертолетная площадка. Всю эту красоту с бонусами Фридманы сдавала в аренду за несколько тысяч евро в сутки. Апартаменты с видом на Средиземное море пользовались спросом и всегда были забронированы на месяц вперед.



Петр Авен: не понимает, как выжить

Досталось и соратнику Михаила Фридмана — Петру Авену, который в беседе с Financial Times признался, что потерял все за одну ночь и остался с бизнесом, разрушенным до руин. Находясь в роскошном лондонском пентхаусе, Авен сетует, что не понимает, «как выжить». По словам банкира, состояние которого насчитывало более шести миллиардов долларов, ему придется научиться существовать заново: хватит ли у него денег, чтобы нанимать секьюрити и водителя, получится ли остаться в Великобритании или придется ожидать неминуемой высылки. Впрочем, Авен на ходу продумывает антикризисные варианты — например, прикидывает, сможет ли попросить падчерицу, у которой есть права, побыть его частным шофером.

В середине июля стало известно, что ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера, смягчили. Ему разрешили пользоваться средствами для оплаты счетов — ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются 167,8 тысяч долларов. Большую часть этой суммы составляют траты на охрану и страхование принадлежащей мужчине коллекции живописи. В решении суда упоминается интересный факт, что содержание 67-летнего Петра Олеговича взяла на себя его супруга, которой удалось избежать санкций.

Роман Абрамович: просит в долг

Пострадал от «заморозков» и миллиардер Роман Абрамович. Его счета оказались заблокированы, яхты находятся под угрозой ареста, а в мае олигарху пришлось попрощаться с детищем — футбольным клубом «Челси», которым он владел 20 лет — его буквально вынудили это сделать. За последние несколько месяцев предприниматель не раз был замечен в аэропортах Дубая и Тель-Авива, причем, в гордом одиночестве, даже без свиты, которая раньше сопровождала его повсюду.

Кроме вышеперечисленного, 55-летний бизнесмен рискует лишиться виллы «Шато де ла Круа» на Французской Ривьере стоимостью около 120 миллионов долларов. Также на стопе апартаменты бизнесмена в Париже, поместье на Сан-Барт и много другого имущества.

Американские СМИ, ссылающиеся на инсайдеров утверждают, что Абрамович пришел к друзьям с просьбой одолжить ему около миллиона долларов. Нет, не для себя любимого, а для сотрудников. «Он говорит, что никогда прежде не задерживал зарплату, которая в сумме составляет 750 тысяч долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Поэтому и обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру, а также семье Ротшильдов», — заявляли источники.

Странно, ведь выручка от сделки по продаже «Челси» составила 4,9 миллиарда евро. Должно хватить на безбедную старость в Израиле, не так давно Роман Аркадьевич получил гражданство этого государства.

Алексей Мордашов: не причастен

Болезненный удар по кошельку получил глава «Северстали» Алексей Мордашов. Власти Италии арестовали его роскошную яхту Lady M, которую оценивают в 55 миллионов долларов.

В комментарии для РБК миллиардер выразил недоумение: «Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — сказал он.

Сергей Чемезов: считает фейком

Пока яхты российских олигархов бороздят мировые воды, западный патруль не дремлет. Еще одной жертвой мер стал Сергей Чемезов и его роскошная Valerie за 140 миллионов долларов. Министерство транспорта Испании принудительно пришвартовало судно в порту Барселоны. На это Чемезов лишь открестился. Как заявили в принадлежащей ему компании «Ростех», «от начала до конца эта история — фейк, целенаправленная ложь, часть кампании по дискредитации России».

Однако источникам удалось раздобыть информацию о том, что дорогущей лодкой владеет падчеридца 69-летнего олигарха. Так ли это на самом деле, можно будет узнать по итогам следствия, затеянного испанским Минтрансом, или из достоверного источника, близкого к мировой финансовой элите.