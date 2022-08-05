Саша Савельева купила машину квартиру и квартиру в кредит
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Саша Савельева купила машину квартиру и квартиру в кредит

Саша Савельева купила машину квартиру и квартиру в кредит
38-летняя певица Саша Савельева рассказал о своих не простых временах. Артистка в разговоре с подписчиками призналась, что три раза за свою жизнь брала кредит в банке. Как оказалось, два из них артистка оформляла в молодости, когда еще выступала в группе «Фабрика». Одну сумму денег певица потратила на свою первую квартиру в Москве, а вторую – на автомобиль. «Первый кредит был на малышку-квартиру. Это было сразу же после «Фабрики звезд». Я очень хотела квартиру, но не было возможности сразу выплатить. Я брала первый тогда кредит в одном из самых известных банков. Я, если честно, не помню, какая была сумма, но какая-то она была достаточно большая. Помню, что очень долго и очень тяжело выплачивалось, потому что нужно было ехать в какой-то определенный банк, это было сложно. И тогда не было, как сейчас, онлайн-приложения, которое просто списывает у вас каждый месяц с карты», — поделилась звезда эстрады.
Сейчас, конечно, у Савельевой нет таких проблем, да и все финансовые вопросы артистка решает не одна, а вместе с мужем Кириллом Сафоновым, за которого вышла замуж в апреле 2010 года. Девять лет спустя знаменитости стали родителями – на свет появился их сын Леон. Певица долго не могла забеременеть, да и роды прошли тяжело (возникла угроза жизни для матери и плода), а малыша, родившегося раньше срока, еще какое-то время выхаживали врачи, поэтому пока артисты оберегают отпрыска от внимания публики и скрывают его лицо. Известно лишь, что мальчик брюнет и растет настоящим красавцем — в папу и маму.
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

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