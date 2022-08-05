Сергей Шнуров, как выяснилось, снова стал отцом в Швейцарии

49-летний музыкант Сергей Шнуров уехал из России, чтобы поддержать жену на родах. Сергей Шнуров не так давно покинул Россию вместе с женой Ольгой Абрамовой. Появилась информация, что лидер группировки «Ленинград» улетел в Швейцарию, где и находится в настоящее время. Сам музыкант не спешил раскрывать место своего пребывания и комментировать слухи, но за него это сделал пресс-секретарь. Он уточнил, что Шнуров действительно сделал перерыв в работе и уехал в отпуск. Однако отдых рокера уже подошел к концу и скоро он вернется в страну, а пока находится в Турции, где, если верить его представителю, «решает рабочие вопросы».Но, как оказалось, на самом деле в Швейцарии Сергей не отдыхал, а сопровождал беременную жену на роды. По информации осведомленных источников, на днях Шнуров стал отцом в четвертый раз – Абрамова родила ребенка в одной из местных клиник, пишет «ФАН». Напомним, Сергей Шнуров уже четыре года состоит в браке с дочерью уральского миллиардера. А прошлой осенью лидер группировки «Ленинград» признался, что молодая супруга родила ему сына, его третьего по счету ребенка (у артиста подрастает сын и дочь от предыдущих отношений). Однако звездная пара решила не останавливаться на одном наследнике, и уже зимой появилась информация, что Ольга вновь беременна. Супругов заметили на отдыхе в швейцарском курорте Санкт-Морице и обратили внимание, что Абрамова заметно поправилась и явно находится в положении.