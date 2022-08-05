Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс

Вадим Карасев

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о своем визите в Донбасс. Комментарий с соответствующим заявлением он опубликовал в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На странице у актера Георгия Болонева Шнуров оставил сообщение, в котором заявил, что в посте, где он якобы находится в ЛНР, используется его старая фотография. «Я тебя не знаю, но ты м*****. Взял мою старую фотку и ********* [прилепил] к чьей-то фото. Как школьник, ей богу», — написал музыкант.

В пресс-службе группы «Ленинград» также опровергли информацию о приезде Шнурова в Луганскую народную республику. «Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — прокомментировал ТАСС пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Шнуров приехал в Донбасс. Совместное фото, на котором якобы изображены лидер «Ленинграда», Болонев и предприниматель Евгений Пригожин в военной форме, было опубликовано в социальной сети актера. Снимок также был размещен в Telegram-канале администрации города Ирмино в ЛНР. Фотография сопровождалась следующей подписью: «Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения».