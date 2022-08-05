Сергей Соседов наехал на Марию Шукшину
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Сергей Соседов наехал на Марию Шукшину

Сергей Соседов наехал на Марию Шукшину
Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов жестко отреагировал на критику артистки. Накануне в социальных сетях Мария Шукшина обрушилась с критикой на Сергея Соседова, ведущего программы «За гранью» на НТВ. Актриса призвала закрыть ее. Популярную актрису, а ныне еще и общественного деятеля, возмутил стиль передачи, а также ведущий. Кроме того, она посчитала, что темы, которые поднимаются в шоу, лишь развращают и сеют бездуховность. Так, например, в одном из последних выпусков был рассказ об актрисе взрослого кино. Ей решил ответить Сергей Соседов, который был удивлен тому, что говорит про него и программу Шушкина. Критик посоветовал ей разобраться сначала в своих проблемах, а потом идти войной на других. «Хотя в их семье тоже много проблем. Маша, а то, что творится в вашей семье, с вашей матерью, с вашей сестрой Ольгой, это не за гранью?» — удивляется ведущий.
Не понял Соседов и пассаж о том, что их шоу сделано неким заказчиком, которому это выгодно. Сергей считает, что Мария просто стала чувствовать себя прокурором российской действительности и немного заигралась в это. «Она несколько переоценивает свой статус и свои возможности. Если бы она внимательно посмотрела наши передачи, она бы увидела, что наши герои находятся в тяжелейших социальных бытовых условиях. Мы стараемся помочь этим людям, как можем. Поэтому она и называется «За гранью». Это не о благополучных людях, как Маша Шукшина. Наша передача — это не шоу ради шоу. Мы говорим, что людям нужна помощь, что от них нельзя отворачиваться. Но мы нигде не занимаемся популяризацией каких-то отклонений, девиаций, нигде этого нет», — объяснил Соседов. Отметим, что Мария Шукшина уже давно ведет борьбу с ток-шоу на федеральных каналах. Например, под ее раздачу также попал Дмитрий Борисов с «Пусть говорят». Актриса не раз говорила, что будет добиваться закрытия передач.
# Шоу-бизнес Соседов Сергей
По материалам: z-aya

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