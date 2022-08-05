Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком
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Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком

Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком


CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид похвалил внесенный на рассмотрение в Конгресс США законопроект о наделении полномочиями по регулированию криптовалютного рынка Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).



«Он обеспечит четкий федеральный надзор за товарными рынками цифровых активов, укрепив ликвидность и создав заслоны для недобросовестных участников экосистемы», — заявил он.


Бэнкман-Фрид отметил, что законопроект дополняет предыдущие инициативы Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд, а также Ро Ханны.


Закон о защите прав потребителей цифровых товаров разработали сенаторы Дебби Стейбленау, Джон Бузман, Кори Букер и Джон Тун. Он обязывает фирмы, которые предлагают торговлю цифровыми активами, зарегистрироваться в CFTC.


Согласно документу, соответствие статусу ценной бумаги той или иной криптовалюты будут определять суд и SEC, но в в его отсутствие ведомство может признать актив биржевым товаром.


Закон предоставит CFTC «исключительную юрисдикцию касательно любого счета, соглашения, контракта или транзакции, связанной с торговлей цифровыми товарами».


«Криптовалютному рынку не хватает прозрачности и подотчетности. Слишком часто это подвергает риску с трудом заработанные деньги американцев. Мы устраняем пробелы в регулировании и требуем, чтобы эти рынки работали по простым правилам, которые защищают клиентов и обеспечивают безопасность нашей финансовой системы», — пояснила Стейбленау.



Инициативу поддержал глава CFTC Ростин Бенам.


«Мы находимся на критическом переломном этапе, когда необходимы новые законодательные полномочия для устранения неопределенностей и обеспечения нормативно-правовой базы», — заявил он.



Стейбленау и Бузман рассчитывают, что Закон о защите прав потребителей цифровых товаров примут в 2022 году.


Напомним, в июле глава SEC Гэри Генслер заявил о разработке способов регистрации цифровых активов как ценных бумаг.


В мае чиновник заявил, что большинство криптовалют подпадают под юрисдикцию его ведомства.


Ранее в CFTC анонсировали создание Управления технологических инноваций, которое займется регулированием индустрии.


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# Экономика cftc, sec, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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