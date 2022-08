Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком

CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид похвалил внесенный на рассмотрение в Конгресс США законопроект о наделении полномочиями по регулированию криптовалютного рынка Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

1) I'm really excited to see @SenStabenow and @JohnBoozman introduce a strong bill to bring customer protection and federal oversight to crypto.https://t.co/AJAWjOHgDy — SBF (@SBF_FTX) August 3, 2022

«Он обеспечит четкий федеральный надзор за товарными рынками цифровых активов, укрепив ликвидность и создав заслоны для недобросовестных участников экосистемы», — заявил он.

Бэнкман-Фрид отметил, что законопроект дополняет предыдущие инициативы Синтии Ламмис и Кирстен Джиллибранд, а также Ро Ханны.

Закон о защите прав потребителей цифровых товаров разработали сенаторы Дебби Стейбленау, Джон Бузман, Кори Букер и Джон Тун. Он обязывает фирмы, которые предлагают торговлю цифровыми активами, зарегистрироваться в CFTC.

Согласно документу, соответствие статусу ценной бумаги той или иной криптовалюты будут определять суд и SEC, но в в его отсутствие ведомство может признать актив биржевым товаром.

Закон предоставит CFTC «исключительную юрисдикцию касательно любого счета, соглашения, контракта или транзакции, связанной с торговлей цифровыми товарами».

«Криптовалютному рынку не хватает прозрачности и подотчетности. Слишком часто это подвергает риску с трудом заработанные деньги американцев. Мы устраняем пробелы в регулировании и требуем, чтобы эти рынки работали по простым правилам, которые защищают клиентов и обеспечивают безопасность нашей финансовой системы», — пояснила Стейбленау.

Crypto markets aren’t fair or transparent - putting Americans’ money at risk. @JohnBoozman, @SenBooker, @SenJohnThune, and I are giving @CFTC what they need to protect consumers, prevent fraud and create transparency and accountability.https://t.co/d986y4Rjf1 — Sen. Debbie Stabenow (@SenStabenow) August 3, 2022

Инициативу поддержал глава CFTC Ростин Бенам.

«Мы находимся на критическом переломном этапе, когда необходимы новые законодательные полномочия для устранения неопределенностей и обеспечения нормативно-правовой базы», — заявил он.

@CFTCbehnam on today;s Senate Ag #crypto bill:



"We are at a critical inflection point where new legislative authority is needed to clarify ambiguities and provide a regulatory framework to the digital commodity market.." https://t.co/9WrdsPeUsE — Cody Carbone (@CodyCarboneDC) August 3, 2022

Стейбленау и Бузман рассчитывают, что Закон о защите прав потребителей цифровых товаров примут в 2022 году.

Напомним, в июле глава SEC Гэри Генслер заявил о разработке способов регистрации цифровых активов как ценных бумаг.

В мае чиновник заявил, что большинство криптовалют подпадают под юрисдикцию его ведомства.

Ранее в CFTC анонсировали создание Управления технологических инноваций, которое займется регулированием индустрии.

