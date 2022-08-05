Слова-пароли для преодоления преград на пути к счастью

Вадим Карасев

Преграды и проблемы на пути к счастью встречаются у всех. С ними легко можно разобраться, если обратиться за помощью к специальным словам-паролям, о которых пойдет речь в этот статье.

Ранее мы уже знакомили вас с защитными словами-паролями и с теми, которые привлекают деньги и любовь. Настало время узнать о том, как с помощью энергетики сильных слов преодолевать любые жизненные препятствия на пути.

«Преодолею»

Это сильное слово, которое нужно повторять себе в те самые моменты жизни, когда вам хочется сдаться и послать всё куда подальше. Если есть желание принять поражение и перестать сражаться за собственное счастье, говорите про себя «преодолею». Это сильное слово-пароль даст вам мотивацию, смелость и веру в себя.

«Получается»

Если всё валится из рук и ничего не выходит в работе или бизнесе, просто скажите себе «получается». Произносите это слово отчетливо, медленно, но уверенно. Эксперты советуют делать это на вдохе. Так эффективность этого слова-пароля повышается в разы.

«Смелее»

Если вы устали и чувствуете слабость, либо недостаток сил, то слово «смелее» поможет вам обрести энергию на решающий рывок в любом деле. Оно будет полезным вечером, когда вы лишены сил, но вам нужно срочно завершить какое-то начатое дело.

«Хочу» и «могу»

«Хочу» лучше повторять почаще в том случае, если вы испытываете недостаток в мотивации. Это полезное слово-пароль для тех людей, у которых есть энергия и время, но нет желания что-то делать. «Могу», наоборот, является отличным помощником для тех, кто хочет сделать как можно больше, но по какой-то причине не может — из-за усталости, апатии.

«Вместе»

Это полезное слово-пароль для тех, кто работает в коллективе или в команде. С его помощью вы сможете обрести силу и желание работать вместе, действовать заодно.

«Сила», «сильный»

По сути, это две вариации одного и того же слова-пароля. Не важно, каким именно вы будете пользоваться. Если что-то очень пошатнуло вашу уверенность в себе, обязательно начните повторять эти слова как можно чаще. Представляйте себе в такие моменты, как вы наполняетесь энергией.

«Стойкость»

Это слово-пароль полезно в те дни, когда вы точно с самого утра знаете, что вам предстоят какие-то трудности и проблем. Повторяйте почаще это слово, чтобы быть готовыми ко всему. Оно поможет вам не сломаться под натиском проблем.