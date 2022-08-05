Со 2 сентября цена на проезд в автобусе №80 повысится до 30 рублей

Частный перевозчик уведомил администрацию Иркутска об увеличении цены проезда по маршруту № 80. Новый тариф начнет действовать 2 сентября.

Автобус № 80 работает на маршруте «Областная больница – Студгородок – Ж.Д.Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Байкальская – Студгородок – Областная больница». После повышения стоимость поездки составит 30 рублей.

С 29 августа вырастет цена проезда по маршрутам № 12, № 16к, № 22, с 1 сентября — по маршруту № 2. Ранее частные перевозчики уведомили о повышении цены на проезд по маршрутам №№ 5к, 11к, 17, 23 и 49. В июле с 15 до 25 рублей подняли цены на проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях.