Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе
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Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе

Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионеВ Хакасии собака откусила ухо четырехлетней девочке

В Хакасии собака напала на четырехлетнюю девочку и откусила ей ухо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, инцидент произошел 4 августа на территории частного дома в городе Черногорске. Девочка была в гостях у своей бабушки и вышла на прогулку во двор, когда на нее напала охранявшая участок собака. Пожилой женщине, выбежавшей из дома на плач внучки, удалось спасти ее, однако животное успело покусать ребенка.

Известно, что собака жила в семье уже 15 лет и в момент нападения на девочку не была привязана. Она нанесла ребенку раны в области рук и головы. Сейчас врачи оказывают пострадавшей медицинскую помощь.

Ранее в Красноярском крае домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Ребенок играл со своим питомцем во дворе, когда животное укусило его, повредив сонную артерию.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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