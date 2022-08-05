Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки
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Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки

Собянин рассказал о благоустройстве районов Перово и Вешняки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столичных районах Перово и Вешняки завершат два крупнейших проекта создания качественной городской среды: реконструкцию стадиона "Авангард" и реабилитацию парка "Кусково". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Мероприятия реализуются в рамках столичной программы "Мой район". За счет нее в Перове и Вешняках уже благоустроили новые места отдыха, отремонтировали медицинские учреждения и школы, построили новые дома для участников программы реновации.


Реконструкция садиона Авангард и усадьбы "Кусково"

Крупнейший спортивный объект Перово – стадион "Авангард" — не ремонтировали с момента постройки в 1954 году. В настоящее время восстановили историческую колоннаду на входе со стороны шоссе Энтузиастов и мозаичные панно. Следующий этап – искусственный газон на футбольном поле и система подогрева, которая позволит проводить тренировки практически круглогодично. Также запланировано обустройство около 10 открытых спортивных и детских площадок. Для единоборств, командных видов спорта и скейтбординга предусмотрено пять новых павильонов. Территорию между павильонами хотят использовать для проведения турниров и праздничных мероприятий, а зимой здесь будет каток, павильон проката и кафе.

Так будет выглядеть обновленный стадион "Авангард"

Сохранят и традиционную лыжную трассу, которая берет начало на стадионе и уводит в Измайловский лесопарк.

Продолжают приводить в порядок лесопарк "Кусково". Проект поддержали москвичи во время голосования на платформе "Активный гражданин".

На сегодня уже многое сделано, но не меньше работы еще впереди.

"Несколько лет назад мы привели в порядок красивейшую усадьбу Кусково. По архивным материалам восстановили цветники, дорожки, газоны, аллею игр севернее Голландского домика. Создали систему водоотвода. Выполнили реставрацию уникального павильона "Грот" и других памятников архитектуры", — отметил Собянин.

Мэр столицы сообщил, что несколько дней назад побывал в "Кускове", лично осмотрел ход работ.

Усадьба "Кусково" после масштабной реконструкции

Сейчас там занимаются реабилитацией семи обмелевших прудов. Водоемы затянулись илом, а их берега заросли камышами. Также во всю кипят работы по очистке канала Большого Дворцового пруда.


Еще в парке планируют высадить более восьми тысяч деревьев и кустарников, разобьют газоны и цветники.

Для любителей активного отдыха оборудуют беговые дорожки и веломаршруты, десятки спортивных площадок, включая зону для воркаута, памп-трек и скейт-парк. На стадионе "Фрезер" создадут большое футбольное поле с подогревом и трибунами, а также малое — для тренировок.

Кроме того, в парке установят беседки для пикника и детские площадки. Юные москвичи смогут побывать в гостях у Бабы-яги, Лешего, Водяного, Старичка-боровичка и других сказочных персонажей.

В Кусково продолжают приводить в порядок территорию

По всему парку уложат удобные пешеходные дорожки, а также реконструируют Горбатый мост и сделают новые переходы через Лесной ручей.

Освещение предполагается только на основных маршрутах и в местах отдыха и что особенно важно – в щадящем режиме, чтобы свет не влиял на биологические ритмы животных и птиц.

В Вешняках приведут в порядок сквер на улице Юности, который вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону.

Реорганизация бывшей промзоны "Прожектор"

По словам Собянина, в Перове много полузаброшенных промышленных зон, которые при грамотном использовании их можно преобразовать в точки создания новых рабочих мест.

«В 2020 году мы начали городской проект комплексного развития неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы" Первым примером такого подхода в этом районе обещает стать реорганизация бывшей промзоны "Прожектор" неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Перово", — сказал Собянин.

Сейчас территорию площадью 38 гектаров занимают автосервисы и склады. Развитие индустриального квартала предусматривает строительство более 520 тысяч квадратных метров недвижимости: жилье, объекты социальной инфраструктуры и офисные помещения, которые дадут работу более чем четырем тысячам человек.

Развитие социальной инфраструктуры и реновация

Перово застраивался в середине 1950-х — начале 1960-х годов. Именно поэтому сейчас здесь идет активная реализация программы реновации.

Программа реновации в Перово в цифрах

Запланировано расселение 196 жилых домов, в которых проживают более 42 тысяч человек — это каждый третий житель района. В настоящее время ведется либо завершено переселение жителей девяти домов в четыре новостройки. Строится еще восемь новых домов.

Оба района динамично развиваются, в них появляются современные объекты социальной инфраструктуры: поликлиники, больницы, школы, культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы.

После реконструкции открылся первый филиал детской городской поликлиники № 7. Такие же работы выполнят в головном здании поликлиники и в ее филиале № 4.

На Кусковской улице завершилось строительство комплекса зданий Московского государственного медико-стоматологического университета.

В ближайшие годы в Перове откроется новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова — один из шести якорных онкологических стационаров Москвы.

Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова

В Вешняках продолжается строительство стационарного комплекса городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. В нем будет сосредоточено все необходимое для лечения экстренных пациентов: приемное отделение, диагностика, операционный блок, реанимация и лаборатория для проведения анализов.

Капитально отремонтирована библиотека № 92 — культурный центр К.И. Чуковского, а также завершен текущий ремонт библиотек № 94 и 102. Отремонтирована и детская музыкальная школа имени Н.П. Будашкина.

Для Московского театра иллюзии капитально отремонтировано здание бывшего кинотеатра "Владивосток".

Капремонт здания на Зеленом проспекте (дом 59а) тоже в стадии завершения, совсем скоро там откроется детско-молодежный центр. Кроме того, запланирован ремонт Дома культуры "Перово" и детской библиотеки № 91 имени Э.Л. Войнич.

Новое здание Московского театра иллюзии

Развитие транспортной инфраструктуры

Районы Перово и Вешняки обеспечены дорогами и станциями метро, но избыточная нагрузка делает поездки тяжелыми и некомфортными и для пассажиров общественного транспорта, и для автомобилистов на личном транспорте.

Собянин отметил, что завершение строительства Большой кольцевой линии метро увеличит популярность Некрасовской ветки, а значит, в поездах Таганско-Краснопресненской линии станет свободнее.

В следующем году откроется два диаметра наземного метро — МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Жители Перова и Вешняков получат новые возможности для быстрых и удобных поездок по городу.

Также к 2025 году завершится благоустройство станции метро "Выхино".

Строительство Московского скоростного диаметра, объединяющего Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды

Улучшит дорожную ситуацию строительство Московского скоростного диаметра, объединяющего Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. В зависимости от расстояния время в пути сократится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах — до 85 минут.

"Программа "Мой район" дала мощный импульс развитию Перова и Вешняков. Будем и дальше реализовывать на востоке Москвы важные для жителей проекты", — заключил Собянин.

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По материалам: uposters.ru

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