Стало известно о новых жертвах удара израильской армии

Вадим Карасев

Армия Израиля заявила, что уничтожила десять боевиков в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о новых жертвах своего удара по сектору Газа: ими стали десять боевиков «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении на сайте ЦАХАЛ.

«Израильские военные самолеты нанесли удар по высокопоставленному члену палестинской организации "Исламский джихад" Тайсиру Джабари, командиру на севере сектора Газа, которому приписывают атаки против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа в последние дни», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в ходе операции «Рассвет» уничтожила одного из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Сообщается, что представители группировки подтвердили гибель командира.

