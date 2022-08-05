Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стало известно о новых жертвах удара израильской армии

Стало известно о новых жертвах удара израильской армии

Стало известно о новых жертвах удара израильской армииАрмия Израиля заявила, что уничтожила десять боевиков в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о новых жертвах своего удара по сектору Газа: ими стали десять боевиков «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом говорится в заявлении на сайте ЦАХАЛ.

«Израильские военные самолеты нанесли удар по высокопоставленному члену палестинской организации "Исламский джихад" Тайсиру Джабари, командиру на севере сектора Газа, которому приписывают атаки против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа в последние дни», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в ходе операции «Рассвет» уничтожила одного из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Сообщается, что представители группировки подтвердили гибель командира.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Стало известно о новых жертвах удара израильской армии
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Сергей Шнуров опроверг сообщение о его приезде в Донбасс
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
ДАО Everscale одобрило проведение экономической реформы проекта
Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе
Собака откусила ухо четырехлетней девочке в российском регионе
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно кооперативную кампанию
Хит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно
Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге
Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Алина Загитова была в восторге, когда ее носили на руках на хоккейном матче
Алина Загитова была в восторге, когда ее носили на руках на хоккейном
Тимати пожаловался на девушек
Тимати пожаловался на девушек
В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»
В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой

Топ на сегодня

Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной

Еще по теме

"Исламский джихад" опровергает гибель одного из командиров в Сирии
ВВС Израиля нанесли удар по целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские самолеты атаковали объекты на территории сектора Газа
ВВС Израиля нанесли удар на границе сектора Газа с Египтом