Светлана Лобода хочет умереть в Латвии
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Светлана Лобода хочет умереть в Латвии

Светлана Лобода хочет умереть в Латвии
Певица Светлана Лобода призналась, что ей нравится эта страна. Артистка в интервью латвийскому радио заявила, что жители Латвии, где она сейчас живет, особенные люди. «Очень спокойный город и страна. Очень спокойные размеренные люди. Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно. Так за ручки держатся. Что хочется старость встретить здесь», сказала Светлана Лобода.
Как отметила Светлана Лобода, когда ты погружаешься внутрь жизни города, то понимаешь, что жизнь оказывается кипит. «Я наблюдаю это, когда еду вечером, например, в аптеку», — заявила Светлана Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что никогда не вернется в Россию. Она не представляет свою жизнь в нашей стране.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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