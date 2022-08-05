Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге
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Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге

Светлана Лобода рассказала, как ей живется в Риге
Певица Светлана Лобода эмигрировала за границу. Артистка в интервью латвийскому радио призналась, что уже давно живет в Риге. «В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно», говорит Светлана Лобода.
По словам Лободы, первое место, которое она посетила в Риге — церковь святого Петра. «Я подумала, какое хорошее место. Как было бы здесь хорошо какое-нибудь видео снять. И буквально через полтора месяца мы снимали наше видео на песню «Молитва» в этой церкви. Мысль, которую ты запускаешь в космос, имеет место работать, если ты чего-то сильно захочешь», — заявила Светлана Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что никогда не вернется в Россию. Она не представляет свою жизнь в нашей стране.    
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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