Светлану Лободу не ждут на родине, заявил Приходько

По певице Светлане Лободе прошлась другая артистка. Анастасия Приходько без устали комментирует каждый шаг, сделанный Светланой Лободой. Вот и после очередного интервью она не смогла остаться в стороне и раскритиковала соотечественницу. Приходько не прочь опустить и других звездных коллег, которые нажились на России, а потом резко ополчились против нее. «Сегодня разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе?! Или можно их обнять и сказать — как тебе было тяжело, слава Богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать — чангалисты (нахлебники, незваные гости, — прим. ред.)», — бросила она. Анастасию не может оставить в покое и то, как себя ведет 39-летняя исполнительница хита «Твои глаза». По ее мнению, Лобода ничем не отстает от других украинских артистов, которые принимали сумасшедшие гонорары за выступления в нашей стране и теперь думают забыть об этом.«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно!» Но ведь: «Нет, Настя же «неудачница», как выражается твоя бывшая. Послушала бы тогда меня, было бы по-другому! Но! Украина — это для сильных. Тебе и здесь не рады. Прости», — обратилась Приходько. Светлана никак не комментирует выпады разъяренной брюнетки. Все-таки сейчас она отбивается от нападок публики, спровоцированных ее недавним интервью у грузинского журналиста. Так, разоблачилась пиар-стратегия команды звезды, которая должна была убедить, что Лобода родила дочь от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Якобы ради поддерживания мифа блондинка называла наследницу именем Тильда, с намеком на известного папу. Однако недавно она раскрыла, что девочку зовут все же по-другому, просто сокращала ее имя. «Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И ее это успокаивает», — говорила артистка в разговоре с Ноем Сулаберидзе.