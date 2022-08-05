Святенко рассказала, зачем нужны дистанционные медосмотры железнодорожников
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Святенко рассказала, зачем нужны дистанционные медосмотры железнодорожников

Святенко рассказала, зачем нужны дистанционные медосмотры железнодорожников

Работники железнодорожного транспорта несут большую ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, важно наладить беспрепятственный контроль за состоянием здоровья выходящих в рейс железнодорожников. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сообщает пресс-служба палаты регионов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на усовершенствование предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта. В частности, документ предполагает введение дистанционного медосмотра с помощью специальных устройств.


Как отметила одна из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, важно наладить беспрепятственный контроль за состоянием здоровья железнодорожников, выходящих в рейс.

«Они несут большую ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. Их плохое самочувствие, порой даже повышение артериального давления или головная боль, может стать причиной аварийной ситуации», — подчеркнула сенатор. 

По ее словам, современные цифровые технологии могут повысить безопасность движения поездов, а также помогут организовать автоматизированный медосмотр. Сейчас с проведением осмотров порой возникают сложности, поскольку не везде есть возможность организовать их силами медработников, напомнила сенатор. При этом, по мнению парламентариев, дистанционные осмотры железнодорожников — это перспективное направление развития системы обеспечения безопасности движения поездов.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий проводить медицинские осмотры водителей до и после рейса дистанционным способом. При этом документ не исключает традиционной формы освидетельствования, а лишь дополняет ее.

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По материалам: pnp.ru

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