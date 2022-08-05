Татьяна Лазарева не смогла получить высшее образование
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Татьяна Лазарева не смогла получить высшее образование

Татьяна Лазарева не смогла получить высшее образование
Артистка Татьяна Лазарева имеет проблемы с образованием. Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» сделал репост из телеграм-канала «Кино». Там рассказывалось о пробелах в образовании телеведущей Татьяны Лазаревой*. Отмечается, что она училась в Новосибирском государственном педагогическом университете и в Кемеровском государственном институте культуры. Причем оба не закончила.
Также рассказывалось, чем еще в этой жизни занималась Татьяна Лазарева*. Скрипка, КВН, «О.С.П. – Студия», «ТЭФИ», СТС, сериалы, радио, кино, книги, много работы на телевидении. В конце поста утверждается, что она стала гражданкой Испании. Напомним, что Татьяна Лазарева* сделала за последнее время ряд противоречивых заявлений. В России она в ближайшие годы вряд ли появится. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.   
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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