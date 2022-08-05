Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи: что значат сны с четверга на пятницу для разных знаков зодиака
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Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи: что значат сны с четверга на пятницу для разных знаков зодиака

Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи: что значат сны с четверга на пятницу для разных знаков зодиака

Считается, что с четверга на пятницу людям снятся вещие сны. Существует множество трактовок таких сновидений индивидуально для каждого знака зодиака. Но не стоит принимать их буквально, в каждом отдельном случае сон может трактоваться по-разному или вообще ничего не означать, являясь визуализацией получаемой человеком информации.

Овен


Овны склонны переживать свои проблемы внутри себя, не привлекая к ним всеобщее внимание. Поэтому во сне они могут переживать связанные с ними события и получать подсказки из подсознания, как следует относиться к происходящему и где находить выход из сложившейся ситуации.

Телец


Тельцам во сне часто приходят гениальные мысли и ценные идеи, благодаря которым они могут моделировать будущие события своей жизни. Особенно им надо быть внимательными к своим снам с четверга на пятницу, и при пробуждении сразу же записывать все, что они видели во сне. Это будет ценной информацией для размышлений.

Близнецы


Близнецы могут видеть во сне сюжеты из будущих событий, связанных с какими-то переменами в жизни, но их нужно уметь правильно расшифровать. Особенно важные подсказки могут содержаться в снах, связанных с поездками, встречами с незнакомыми людьми, посещением новых мест.

Рак


Эмоциональные и чувствительные Раки во сне часто переживают реальные события, которые случились с ними накануне или происходят сейчас. Их мысли обычно наполнены сомнениями, ответы на свои вопросы они могут получать из снов. Поэтому им важно запоминать и анализировать их.

Лев


С четверга на пятницу Львам нередко снятся вещие сны, связанные с событиями будущего. Они могут содержать достаточно подробные жизненные сценарии, с которыми представителям этого знака зодиака предстоит столкнуться в реальной жизни.

Дева


Достаточно консервативные и скрытные Девы склонны к внутренним переживаниям, в которые они не пускают посторонних. Во сне они обычно ведут диалог с собственной душой, пытаясь заглянуть в ее глубины. И она нередко отвечает им подсказками, которые важно запоминать и анализировать.

Весы


Весам часто снятся завуалированные и сложные для понимания сны, в которых тем не менее содержатся важные подсказки. Если представители этого знака хотят изменить свою жизнь к лучшему или избежать неприятностей, им нужно научиться «читать» свои сновидения.

Скорпион


Скорпионы часто не верят в то, что сны могут быть вещими, и совершенно напрасно. Им надо ориентироваться не на события, которые они проживают во сне, а на свои ощущения и эмоции. Именно в них содержатся важные подсказки о том, что предстоит пережить им в ближайшем будущем.

Стрелец


Стрельцы обычно видят четкие сны, которые не надо расшифровывать. Сновидения с четверга на пятницу обычно являются отражением их тайных страхов и комплексов. К ним следует относиться серьезно, и по возможности избавляться от того, что их порождает.

Козерог


Сны Козерогов часто содержат фантазии и их представления об идеальном мире, но с четверга на пятницу могут быть исключения. Представителям этого знака зодиака нередко дано видеть вещие сны, предсказывающие события будущего.

Водолей


Сны Водолея обычно яркие, реалистичные, наполненные разнообразными событиями и образами, поэтому Водолей часто воспринимает их как свои ночные фантазии. Но с четверга на пятницу нужно быть предельно внимательными к своим сновидениям — в них могут содержаться сценарии будущего.

Рыбы


Мечтательные и романтичные Рыбы воспринимают сны, как увлекательные сериалы и психологическую поддержку, особенно если они с хорошим концом. О плохих сновидениях они предпочитают сразу забыть. Но важно помнить, что в ночь с четверга на пятницу в снах могут содержаться важные подсказки, над которыми стоит задуматься.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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