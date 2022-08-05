Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова»

Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова»

Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова»

Тимати питает страсть к современному искусству, о нем он готов говорить часами. У артиста уже есть внушительная коллекция, которая покорила лишь одну из его пассий — Анастасию Решетову.

39-летний музыкант увлечен арт-объектами не менее, чем бизнесом и тусовками. «У меня классический вкус токийского хайпбиста. В нашей стране его разделяют единицы, он специфический. Поэтому не вижу смысла выставлять где-либо свою коллекцию — кому будет действительно интересно посмотреть, не из-за того, что это собирал Тимати?» — делится Юнусов.

Оказывается, что не все спутницы Тимура разделяли его увлечение. Только брюнетка окунулась в этот мир, чем однозначно зацепила теперь уже бывшего бойфренда. «Мне не с кем особо обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова — она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать», — говорит он в интервью.

Видимо, только ей артист делал эксклюзивные презенты. «У меня всегда нетривиальный подход. Но если девушка не разбирается в арте, то ты просто потратишь кучу времени, денег и сил, а она была бы рада просто браслету или сумке из магазина, зачем ей такие подарки», — сетует Юнусов.

Тимати убеждает, что он загорелся идеей коллекционирования не ради хвастовства богатством. «Аукцион — история «у кого больше денег». Я же кайфую от другого, мне интереснее найти вещь и дождаться правильный момент, когда ее захотят продать. Пожалуй, в нашей стране знаю всех, у кого есть то, что мне нравится — у каждого мой оффер, сижу, жду», — отмечает рэпер.

К слову, даже обладая большим количеством денег на счетах, арт-дилеры относятся к нему с предубеждением. «Я купил огромную коллекцию у человека, который буквально посылал меня на три буквы — по той цене, которую предложил. Не все воспринимают меня серьезно — да посмотри на этого чувака, послушай его музыку, разве у него есть вкус? Вкус — понятие субъективное. Я просто не дурак», — подчеркивает он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Бывший ведущий «Би-би-си» оказался педофилом
Бывший ведущий «Би-би-си» оказался педофилом
Раскрыты детали подготовки украинских военных американской ЧВК «Моцарт»
Раскрыты детали подготовки украинских военных американской ЧВК
Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass
Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass
Шоколад Ritter Sport начнут производить в России
Шоколад Ritter Sport начнут производить в России
Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова»
Тимати: «Мне не с кем обсудить искусство. Девушки в нем не понимают,
Польский ORLEN предсказал трехкратное подорожание газа из-за прекращения российских поставок
Польский ORLEN предсказал трехкратное подорожание газа из-за
Датская ИИ-партия решила избираться в парламент
Датская ИИ-партия решила избираться в парламент
В Sea of Thieves добавили 13 новых достижений со стартом 7 сезона
В Sea of Thieves добавили 13 новых достижений со стартом 7 сезона
В правительстве спрогнозировали рост безработицы осенью
В правительстве спрогнозировали рост безработицы осенью
Мошенники обманули актрису «Современника» на один миллион рублей
Мошенники обманули актрису «Современника» на один миллион рублей
Оксана Федорова засветила округлившийся живот на фото в бикини
Оксана Федорова засветила округлившийся живот на фото в бикини
90-летний россиянин заблудился и четыре дня выживал в лесу
90-летний россиянин заблудился и четыре дня выживал в лесу

Топ на сегодня

Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase

Еще по теме

Тимати о своей коллекции современного искусства: "Мне не с кем особо обсудить это. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова"
Возлюбленная Тимати - Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии
Врет об изменах и рукоприкладстве? Настя Решетова флиртовала с Тимати на дне рождения их общего друга
Грудь Анастасии Решетовой разорвала молнию – девушка Тимати «пошалила» язычком