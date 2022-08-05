Тимати пожаловался на девушек
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Тимати пожаловался на девушек

Тимати пожаловался на девушек
Рэпер Тимати заявил, что женщины не разбираются в искусстве. Артист питает страсть к современному искусству, о нем он готов говорить часами. У артиста уже есть внушительная коллекция, которая покорила лишь одну из его пассий — Анастасию Решетову. 39-летний музыкант увлечен арт-объектами не менее, чем бизнесом и тусовками. «У меня классический вкус токийского хайпбиста. В нашей стране его разделяют единицы, он специфический. Поэтому не вижу смысла выставлять где-либо свою коллекцию — кому будет действительно интересно посмотреть, не из-за того, что это собирал Тимати?» — делится Юнусов. Оказывается, что не все спутницы Тимура разделяли его увлечение. Только брюнетка окунулась в этот мир, чем однозначно зацепила теперь уже бывшего бойфренда. «Мне не с кем особо обсудить искусство. Девушки в нем не понимают, разве что Настя Решетова — она провела со мной много времени и начала разбираться, сейчас неплохо шарит, кто есть кто, почем и где достать», — говорит он в интервью.
Видимо, только ей артист делал эксклюзивные презенты. «У меня всегда нетривиальный подход. Но если девушка не разбирается в арте, то ты просто потратишь кучу времени, денег и сил, а она была бы рада просто браслету или сумке из магазина, зачем ей такие подарки», — сетует Юнусов. Тимати убеждает, что он загорелся идеей коллекционирования не ради хвастовства богатством. «Аукцион — история «у кого больше денег». Я же кайфую от другого, мне интереснее найти вещь и дождаться правильный момент, когда ее захотят продать. Пожалуй, в нашей стране знаю всех, у кого есть то, что мне нравится — у каждого мой оффер, сижу, жду», — отмечает рэпер. К слову, даже обладая большим количеством денег на счетах, арт-дилеры относятся к нему с предубеждением. «Я купил огромную коллекцию у человека, который буквально посылал меня на три буквы — по той цене, которую предложил. Не все воспринимают меня серьезно — да посмотри на этого чувака, послушай его музыку, разве у него есть вкус? Вкус — понятие субъективное. Я просто не дурак», — подчеркивает он Telegram-каналу Vanity case.
# Шоу-бизнес Тимати, Тимур Юнусов
По материалам: z-aya

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