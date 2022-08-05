Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании

Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании

Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в ВеликобританииГлава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ поможет в борьбе с кризисом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс понадеялась на сланцевый газ и газ из Северного моря в борьбе с кризисом в Великобритании. Об этом она сказала во время предвыборных дебатов, трансляцию которых вел телеканал Sky News.

Трасс пообещала, что будет работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря. «Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса», — заявила она.

Ранее Лиз Трасс назвала способ снизить зависимость от российского газа. По ее словам, страна должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов.

Ранее Financial Times сообщал, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Алла Пугачева в шортах и кепке снялась со своими поклонниками в Юрмале
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Максима Галкина хотят лишить имущества в России
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского
Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Дмитрий Нагиев во второй раз станет дедом
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения работы игр
Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения
Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи: что значат сны с четверга на пятницу для разных знаков зодиака
Тельцам приходят гениальные мысли, а Стрельцы переживают свои страхи:
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в
Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Алла Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но не может ее получить
Алла Пугачева купила барокамеру за 3 миллиона, но не может ее получить
Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за крипторынком
Сэм Бэнкман-Фрид поддержал законопроект о передаче CFTC надзора за
Бодрящий коктейль перед началом уик-энда
Бодрящий коктейль перед началом уик-энда

Топ на сегодня

Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение

Еще по теме

Bloomberg оценил расходы на решение энергетического кризиса в Европе
Глава МИД Британии набрала нужное число голосов для участия в выборах премьера
Росавтодор сообщил, какие трассы отремонтируют за счет «Платона»
В Великобритании ждут «тысячи жертв» в случае удара России