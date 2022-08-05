Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
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Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублямиПутин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями. Об этом президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

Новак также сообщил, что лидеры стран обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сферах. «Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям», — сказал вице-премьер.

Новак упомянул, что ранее президенты договорились о достижении торгового оборота в 100 миллиардов долларов в год. Он подчеркнул, что компании и граждане обеих стран должны иметь возможность рассчитываться в национальных валютах во время туристических поездок и в процессе товарооборота.

Ранее стало известно, что Турция увеличила экспорт в Россию почти в полтора раза в июне 2022 года — его объем вырос на 46 процентов по сравнению с июнем прошлого года. Таких масштабов экспорт не достигал с начала 2010 года. Среди самых популярных товаров — турецкие фрукты и ягоды, такие как абрикосы и черешня. Также увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих. При сохранении такой тенденции Турция сможет выйти на четвертое или пятое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок, уступая только Китаю, Белоруссии, Германии и, возможно, Казахстану.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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