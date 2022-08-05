Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass
Игровые издания опубликовали первые рецензии на Two Point Campus. Ожидаемый стратегический проект выходит 9 августа, сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass.
Первые отзывы о Two Point Campus положительные, игра сейчас имеет рейтинг в 84 балла из 100 на Opencritic, 92% журналистов рекомендуют опробовать игру. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:
PC Gamer — 80 / 100
Eurogamer — рекомендуют
IGN — 8 / 10
GamesRadar+ — 4 / 5
Game Informer — 8.5 / 10
GameSpot — 8 / 10
Журналисты пишут, что Two Point Campus — отличный проект, как с точки зрения стратегического управления, так и с точки зрения юмора. Игра предлагает свой своеобразный юмор серии, позволяя погрузиться в действительно качественный менеджмент обучения. Многие журналисты сравнивают Two Point Campus с Two Point Hospital, отмечая, что игра стала гораздо более разнообразной.
К минусам Two Point Campus относят не самое удобное управление с геймпадов и небольшие технические проблемы.
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