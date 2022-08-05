Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass
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Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass

Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass


Игровые издания опубликовали первые рецензии на Two Point Campus. Ожидаемый стратегический проект выходит 9 августа, сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass.

Первые отзывы о Two Point Campus положительные, игра сейчас имеет рейтинг в 84 балла из 100 на Opencritic, 92% журналистов рекомендуют опробовать игру. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:



PC Gamer — 80 / 100



Eurogamer — рекомендуют



IGN — 8 / 10



GamesRadar+ — 4 / 5



Game Informer — 8.5 / 10



GameSpot — 8 / 10

Журналисты пишут, что Two Point Campus — отличный проект, как с точки зрения стратегического управления, так и с точки зрения юмора. Игра предлагает свой своеобразный юмор серии, позволяя погрузиться в действительно качественный менеджмент обучения. Многие журналисты сравнивают Two Point Campus с Two Point Hospital, отмечая, что игра стала гораздо более разнообразной.

К минусам Two Point Campus относят не самое удобное управление с геймпадов и небольшие технические проблемы.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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