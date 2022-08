Two Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Игровые издания опубликовали первые рецензии на Two Point Campus. Ожидаемый стратегический проект выходит 9 августа, сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass.

Первые отзывы о Two Point Campus положительные, игра сейчас имеет рейтинг в 84 балла из 100 на Opencritic, 92% журналистов рекомендуют опробовать игру. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:

PC Gamer — 80 / 100Eurogamer — рекомендуютIGN — 8 / 10GamesRadar+ — 4 / 5Game Informer — 8.5 / 10GameSpot — 8 / 10

Журналисты пишут, что Two Point Campus — отличный проект, как с точки зрения стратегического управления, так и с точки зрения юмора. Игра предлагает свой своеобразный юмор серии, позволяя погрузиться в действительно качественный менеджмент обучения. Многие журналисты сравнивают Two Point Campus с Two Point Hospital, отмечая, что игра стала гораздо более разнообразной.

К минусам Two Point Campus относят не самое удобное управление с геймпадов и небольшие технические проблемы.

