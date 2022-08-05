Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной мерой
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Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной мерой

Суверов: решение президента в отношении недружественных компаний — вынужденная мера

Решение президента об ограничении действий недружественных компаний и акционеров в России — мера, призванная защитить российскую собственность. Об этом заявил инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов «Ведомостям».

«Новый указ президента — превентивная мера, принятая в связи с возможной конфискацией российской собственности за рубежом», — отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что иностранные компании по-прежнему продолжают владеть своими активами в России, поэтому рассматривать этот шаг как национализацию некорректно. «Это вынужденная мера, обусловленная угрозой посягательств на российскую собственность со стороны недружественных государств», — добавил он.

5 августа президент Владимир Путин подписал указ, который фактически вводит специальные ограничения на действия недружественных компаний и акционеров до конца 2022 года. До 31 декабря запрещены какие-то изменения долей акционеров в стратегических компаниях России.

Также ранее Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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