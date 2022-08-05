В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего
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В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего

В Госдуме призвали уволить Ивана Урганта с Первого канала. Ответ телеведущего

В минувшую среду в Госдуме прошло первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). В ходе собрания депутат Дмитрий Кузнецов призвал уволить Ивана Урганта, Александра Васильева, а также Александра Молочникова, если те не принесут извинения.


Звезда шоу «Вечерний Ургант» прокомментировал слова депутатов в личном Telegram-канале. Он заявил, что внимательно ознакомился с ходом заседания ГРАДа и назвал предложения участников собрания точными и своевременными. В ответ телеведущий выдвинул свои.

«Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения. Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR», — писал Ургант.

Шоумен также иронично отозвался о чиновниках. «Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия — За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества. Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер», — заключил артист.

Дмитрий Кузнецов также призвал организовать проверку в отношении группы «Би-2». Депутат считает сомнительным решение властей Санкт-Петербурга пригласить музыкантов на финал Суперкубка.

«Пусть они объяснят людям и свою позицию относительно приглашения данного коллектива, который зрители на стадионе в итоге освистали. Потому что народ-то не обманешь», — сказал чиновник.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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