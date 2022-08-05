В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»

В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»

С 1 августа в Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору Нет». Ее проводит благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» каждое лето с 2018 года. С момента создания акции в переработку сдали 81 тонну вторсырья.

Стартовала акция в деревне Карлук и селе Урик. Всего там собрали 115 килограмм макулатуры, 42 килограмма пластика, 796 килограмм стекла, а также батарейки и сложный пластик. Вторсырье можно сдать в передвижной пункт, который будет курсировать по 30 населенным пунктам Иркутской области и во всех округах Иркутска.

Акция будет проходить до 26 августа. Для участников организаторы приготовили призы и бонусы. Полное расписание акций в населенных пунктах можно посмотреть на сайте.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program Менеджера в Microsoft в Сингапуре
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в этот день
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке

Топ на сегодня

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного

Еще по теме

В Рязанской области стартовала акция "Подари детям праздник"
В Кузбассе стартовала ежегодная благотворительная акция «Рождество для всех и каждого»
Областная акция «Добрая елка» стартовала в Химках
Акция по сбору старых покрышек пройдет в Подмосковье осенью