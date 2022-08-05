В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»

С 1 августа в Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору Нет». Ее проводит благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» каждое лето с 2018 года. С момента создания акции в переработку сдали 81 тонну вторсырья.

Стартовала акция в деревне Карлук и селе Урик. Всего там собрали 115 килограмм макулатуры, 42 килограмма пластика, 796 килограмм стекла, а также батарейки и сложный пластик. Вторсырье можно сдать в передвижной пункт, который будет курсировать по 30 населенным пунктам Иркутской области и во всех округах Иркутска.

Акция будет проходить до 26 августа. Для участников организаторы приготовили призы и бонусы. Полное расписание акций в населенных пунктах можно посмотреть на сайте.



