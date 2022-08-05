В ИРНИТУ внедрена биометрическая пропускная система от партнера Сбера

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете введена в действие система контроля и управления доступом (СКУД) с возможностью контроля доступа по лицу. Проект был реализован партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ.

В настоящий момент модернизированы турникеты в «Арт-корпусе», где обучаются студенты творческих специальностей. Внедрение идентификации по лицу позволяет повысить уровень безопасности за счет исключения возможности использования чужих пропусков и допуска посторонних лиц.





Фото пресс-службы ПАО Сбербанк Фото пресс-службы ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк