В ИРНИТУ внедрена биометрическая пропускная система от партнера Сбера
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В ИРНИТУ внедрена биометрическая пропускная система от партнера Сбера

В ИРНИТУ внедрена биометрическая пропускная система от партнера Сбера

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете введена в действие система контроля и управления доступом (СКУД) с возможностью контроля доступа по лицу. Проект был реализован партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ.

В настоящий момент модернизированы турникеты в «Арт-корпусе», где обучаются студенты творческих специальностей. Внедрение идентификации по лицу позволяет повысить уровень безопасности за счет исключения возможности использования чужих пропусков и допуска посторонних лиц.


Фото пресс-службы ПАО Сбербанк Фото пресс-службы ПАО Сбербанк

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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