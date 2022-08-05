В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»
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В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»

В русскоязычной «Википедии» поиздевались над именами лидеров «Большой семерки»Неизвестный пользователь изменил имена лидеров G7 в «Википедии» на издевательские

Неизвестный пользователь изменил имена лидеров «Большой семерки» (G7) в статье о международном клубе в русскоязычном разделе «Википедии» на издевательские. Об этом свидетельствует история правок статьи.

Неизвестный пользователь изменил имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на «Борис Джинсы», а федерального канцлера Германии Олафа Шольца переименовал в «Снеговика Олафа». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стал в статье Джастином Бибером, президент Франции Эмманюэль Макрон — «Эмманюэлем Макароном», а фамилия итальянского лидера Марио Драги превратилась в «Драгиценности».

Президента США Джозеф Байден переименовали в «Джогернаута Байдена» (Джаггернаут — суперзлодей из вселенной Marvel — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, автор правок поиздевался над фамилией премьер-министра Японии Фумио Кисида, превратив ее в кесадилью.

Согласно истории правок, неизвестный пользователь внес изменения в статью «Большая семерка» в русскоязычной «Википедии» в 10:13 и 10:17 5 августа. Вскоре после этого его IP был заблокирован. Примерно через час модераторы отменили все изменения.

Ранее Роскомнадзор обязал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation Inc., которая владеет интернет-энциклопедией «Википедия», открыть филиал в России. Компания попала под действие закона о «приземлении» иностранных IT-компаний.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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