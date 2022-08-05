В Sea of Thieves добавили 13 новых достижений со стартом 7 сезона
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В Sea of Thieves добавили 13 новых достижений со стартом 7 сезона

В Sea of Thieves добавили 13 новых достижений со стартом 7 сезона


В Sea of Thieves вчера стартовал новый сезон, который долго ждали игроки. Это уже 7 сезон игры, дату выхода которого несколько раз переносили. Уже сейчас игроки могут погрузиться в новый сезон, который несет в себе немало интересного, а главное, с ним в игре появляются функции капитанства.

Игроки (и портал trueachievements) обратили внимание, что со стартом нового сезона в Sea of Thieves стали доступны и новые достижения. Всего таких достижений 13 штук, на общую сумму в 300 Gamerscore. Ни одно из достижений не является секретным, полный их список можно посмотреть здесь.

Естественно, большинство новых достижений в Sea of Thieves напрямую связаны с функцией капитанства, которая стала доступна в игре.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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