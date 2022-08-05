В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
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В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»

В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»Сенатор Джабаров заявил, что снос памятника освободителям в Риге «еще аукнется» Латвии

Снос памятника воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии в Риге «еще аукнется» тем, кто принял это решение. Так планы латышских властей демонтировать и уничтожить монумент прокомментировал член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что Россия не сможет забыть этот недружественный шаг Латвии, хотя отношения двух государств уже потерпели серьезное поражение.

«Это еще аукнется латышским властям, однозначно, поскольку все-таки такие вещи никогда не забываются (...) Вряд ли Россия забудет этот недружественный шаг», — заявил член Совфеда.

Ранее стало известно, что памятник Освободителям Риги будет уничтожен после демонтажа. Об этом местному телевидению рассказал мэр города Мартиньш Стакис.

Власти Ленинградской области предложили разместить объект у себя. Латвийские власти сначала согласились сотрудничать, но позже передумали отдавать монумент.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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