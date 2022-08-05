В США подали два коллективных иска против Coinbase

Юридическая фирма Bragar Eagel & Squire подала в Окружной суд Нью-Джерси коллективный иск против биткоин-биржи Coinbase. Еще одна претензия поступила от компании Robbins Geller Rudman & Dowd LLP из Сан-Диего.

Согласно жалобам, платформа сделала «ложные и вводящие в заблуждение заявления» касательно характера своей деятельности. По мнению истцов, Coinbase предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Юристы также сослались на сообщение Bloomberg о предполагаемом расследовании SEC в отношении Coinbase. Поводом якобы стало возможное предоставление жителям США доступа к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги.

Ранее Минюст США сообщил об аресте бывшего менеджера по продукту биржи Ишана Вахи и двух его подельников. Их обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли.

SEC подала против подозреваемых иск с аналогичными тезисами и подчеркнула, что речь идет о мошенничестве с ценными бумагами. Так ведомство классифицировало 9 из 25 криптовалют, которые фигуранты предположительно использовали в своих операциях.

В CFTC раскритиковали действия регулятора.

В августе Coinbase договорилась о сотрудничестве с BlackRock. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.

Напомним, помощник сенатора США Синтии Ламмис сообщил журналистам, что SEC приступила к изучению каждой зарегистрированной в стране криптовалютной биржи. По его словам, расследование в отношении Coinbase — верхушка айсберга.