Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил снимать и заговорил по-латышски
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Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил снимать и заговорил по-латышски

Видео с концерта Максима Галкина в Юрмале, на котором он запретил снимать и заговорил по-латышски

У Максима Галкина стартовал мировой тур, который начался в Турции. Прошлым вечером он выступил в Юрмале. Этот концерт привлек большое количество внимания не только тем, что на него пришли многочисленные звезды, но и очередными перлами юмориста.


В концертный зал «Дзинтари» на выступление комика прибыли селебрити: композитор Раймонд Паулс, психолог Михаил Лабковский, журналистка Екатерина Гордеева с мужем, автором YouTube-канала «Ещенепознер», Николаем Солодниковым, латвийский певец Интарс Бусулис с женой, а также критик Артур Гаспарян.

С Бусулисом Галкин даже исполнил песню, о чем тут же раструбили поклонники артистов и делились видео в соцсетях. К слову, концерт запомнился и тем, что 46-летний муж Аллы Пугачевой внезапно начал изъясняться на латышском языке.

Опасаясь, что россияне следят за ним и распространят его высказывания о политической ситуации, он перешел на иностранный язык. «Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу рассказать и шучу только по латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — шутил он.

Местные фотографы также пожаловались, что им запретили снимать до и после концерта.


К слову, и на прошлом концерте в Анталье Галкин был настороже. Зрителям пришлось смириться с невыносимой жарой и отказаться от питья, так как охрана категорически запретила им проносить бутылки с водой. Сообщалось, что кто-то планировал провокацию.

Комик не на шутку испугался и несколько раз просил присутствующих не снимать выступление, боясь хейта за свои слова о родине. «Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой. Интересно, что Максим попросил нас не снимать пару раз за концерт», — делилась зрительница.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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