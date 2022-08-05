Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»

42-летняя Виктория Боня резко отреагировала на выход нового сериала канала ТНТ и требует его закрыть. Телепроект «Нереалити» стартовал в онлайн-кинотеатрах еще в апреле. Теперь комедия режиссера Анны Пармас выходит на канале ТНТ. В центре сюжета – история девушки по имени Рита. Она провела 10 лет на реалити-шоу, за которым наблюдали миллионы зрителей. Покинув периметр, звезда возвращается в родной город, где сталкивается с неприязнью земляков. Рита старается заслужить себе другую репутацию и вернуть семью. Социальная драма получила противоречивые оценки критиков. Некоторые из них указали на банальный сценарий и шаблонное представление о жизни в российской провинции. Как оказалось, проект не понравился и Виктории Боне. Выпускница самой известной телестройки призвала запретить показ «Нереалити».«Я не понимаю, почему до сих пор еще никто не высказался. В принципе, мне не привыкать быть первой, поэтому возьму на себя эту ответственность. Телеканал ТНТ взял на себя смелость выпустить в эфир 8 августа сериал «Нереалити». Я уверена, нет ни малейших сомнений, что это заговор продюсеров, политиков, телевизионщиков. Только так можно объяснить это решение. Лично мне, как бывшей участнице реалити-шоу, это неприятно», — объяснила Виктория. Выпускница «Дома-2» предложила запустить челлендж и призвать ТНТ отменить показ сериала. «Это такая дичь, которую нужно остановить! Призываю всех привлечь канал ТНТ к ответу», — сказала Виктория. Ее поддержали многие подписчики. Тем не менее, некоторые признались, что давно не смотрят ТНТ. «Да уж. Неприятная ситуация. Надеюсь, они не станут это показывать! Это нечестно!», «А кто-то это еще смотрит?», «Классная реклама. Захотелось посмотреть», «Заговор политиков, продюсеров, блогеров и сыроедов? Выпустить что-то, в чем кто-то снимался за деньги? Да, однозначно», «Трейлер к сериалу неплохой», — высказались фолловеры.