Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»

Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
42-летняя Виктория Боня резко отреагировала на выход нового сериала канала ТНТ и требует его закрыть.   Телепроект «Нереалити» стартовал в онлайн-кинотеатрах еще в апреле. Теперь комедия режиссера Анны Пармас выходит на канале ТНТ. В центре сюжета – история девушки по имени Рита. Она провела 10 лет на реалити-шоу, за которым наблюдали миллионы зрителей. Покинув периметр, звезда возвращается в родной город, где сталкивается с неприязнью земляков. Рита старается заслужить себе другую репутацию и вернуть семью. Социальная драма получила противоречивые оценки критиков. Некоторые из них указали на банальный сценарий и шаблонное представление о жизни в российской провинции. Как оказалось, проект не понравился и Виктории Боне. Выпускница самой известной телестройки призвала запретить показ «Нереалити».
«Я не понимаю, почему до сих пор еще никто не высказался. В принципе, мне не привыкать быть первой, поэтому возьму на себя эту ответственность. Телеканал ТНТ взял на себя смелость выпустить в эфир 8 августа сериал «Нереалити». Я уверена, нет ни малейших сомнений, что это заговор продюсеров, политиков, телевизионщиков. Только так можно объяснить это решение. Лично мне, как бывшей участнице реалити-шоу, это неприятно», — объяснила Виктория. Выпускница «Дома-2» предложила запустить челлендж и призвать ТНТ отменить показ сериала. «Это такая дичь, которую нужно остановить! Призываю всех привлечь канал ТНТ к ответу», — сказала Виктория. Ее поддержали многие подписчики. Тем не менее, некоторые признались, что давно не смотрят  ТНТ. «Да уж. Неприятная ситуация. Надеюсь, они не станут это показывать! Это нечестно!», «А кто-то это еще смотрит?», «Классная реклама. Захотелось посмотреть», «Заговор политиков, продюсеров, блогеров и сыроедов? Выпустить что-то, в чем кто-то снимался за деньги? Да, однозначно», «Трейлер к сериалу неплохой»,  — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

Последние новости

В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
В Иркутской области стартовала ежегодная акция «Скажи мусору нет»
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program Менеджера в Microsoft в Сингапуре
Мадина Рассулова показала один день из жизни Business Program
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в этот день
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке

Топ на сегодня

Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного

Еще по теме

Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Виктория Боня ответила на заявление порнопродюсера Александра Волкова
Виктория Боня призналась в том, что у нее ненастоящие волосы
Вот это грудь: Виктория Боня «убила» поклонников своим новым образом