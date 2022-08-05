Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез

Россиянина Александра Винника экстрадировали из Франции в Грецию. После прибытия в Афины он исчез, сообщила его адвокат Зои Константопулу.

4 августа Следственная палата апелляционного суда Парижа признала недействительным запрос о выдаче Винника в США и вынесла решение о его передаче Греции, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что до этого момента он продолжит находиться во французской тюрьме.

Однако практически сразу Винника отправили в Грецию, сообщил адвокат Фредерик Бело. Последний отметил, что оттуда россиянина могут экстрадировать в США в соответствии с ордером на арест, выданным ранее судом Сан-Франциско.

Греческий адвокат Зои Константопулу сообщила, что после прибытия в Грецию Винник пропал. По ее словам, это похоже на насильственное похищение:

"Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. [Ответственные правоохранители] сказали, что не знают, где Александр Винник, что он никогда не проходил здесь, что не знают его имени, не знают, где он находится. Что они не знают, в общем, ничего".

Она добавила, что Винник может все еще находиться внутри полицейского управления, а может уже направляться в США:

"Если что-то такое произошло, речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности. Речь идет о похищении и насильственном исчезновении человека".

Напомним, Винника задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e.

Впоследствии его экстрадировали во Францию, где суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро.

В июле власти США отозвали запрос на экстрадицию Винника из Франции, однако его адвокаты назвали это "обманным маневром".