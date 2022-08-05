Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в России
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Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в России

Владелец бренда Ritter Sport опроверг слухи о начале производства в РоссииНемецкая Alfred Ritter GmbH опровергла слухи о начале производства Ritter Sport в России

Владелец бренда Ritter Sport, немецкая Alfred Ritter GmbH опровергла слухи о начале производства фирменного шоколада в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее издание Mash со ссылкой на источники сообщило, что с этой целью Alfred Ritter GmbH ведет переговоры с ООО ПК "Аквалайф"», который производит напитки «Черноголовка». «Мы категорически отрицаем это, это ложное сообщение», — заявила представитель немецкой компании.

Наличие такие планов отрицает и «Аквалайф». В разговоре с «Газетой.ру» ее представитель сообщил, что в компании ничего не знают о намерении выпускать шоколад Ritter Sport в России. «Информации о том, что компания "Аквалайф" будет выпускать и производить в России шоколад Ritter Sport, у нас не имеется. В настоящее время у нас есть свое производство по нашим маркам. Мы выпускаем также кондитерские изделия и свой шоколад Fantola с малиной и другими вкусами», — рассказали в «Аквалайф».

Ранее стало известно, что в России наладят выпуск пива Spaten и Leffe. Производство начнется на предприятиях в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове. Решение о локализации владелец брендов AB InBev Efes объяснил логистическими сложностями.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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