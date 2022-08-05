Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили
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Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили

Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценилиЭкономист Беляев: ускоренная девалютизация приведет к краткосрочному укреплению рубля

Ускоренная девалютизация, к которой собирается прибегнуть Центральный Банк (ЦБ) России — это фактор, укрепляющий рубль, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Однако, по его словам, этот эффект долго не продлится. О влиянии решений Банка России на курс специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

4 августа Центробанк пообещал бороться с операциями в долларах и евро. Регулятор заявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. Кроме того, в ЦБ попросили правительство добиться отказа госкомпаний от накоплений в «токсичных» валютах недружественных стран, направив фирмам соответствующие директивы.



Влияние девалютизации на курс

Если человек выходит из валюты в рубли, значит он предъявляет спрос на рубли, поэтому, чисто теоретически, российская национальная валюта должна укрепиться в процессе девалютизации, поделился Беляев.



Чем обусловлено решение ЦБ

По словам Беляева, решение ЦБ об ускоренной девалютизации основано на общей экономической ситуации и общем экономическом курсе, а именно нужде в укреплении денежного оборота в России за счет опоры на национальную валюту и переходе страны на минимальное использование компонента иностранной валюты.

Необходимость в девалютизации обусловлена двумя факторами, рассказал финансист. Во-первых, валюты, которые применяются в международных расчетах стали «токсичными» вследствие применяемых санкций, отметил он и объяснил, что это означает.

Во-вторых, доллары и евро подверглись достаточно серьезной девальвации по отношению к рублю, и часть средств, которые были размещены в этих валютах физическими лицами и бизнесом, потеряли в цене, поделился Беляев.

«Для того, чтобы еще раз не было вот этих рисков, ни первого, ни второго рода, Центральный Банк предпринимает ряд мероприятий для того, чтобы ускорить сам процесс выхода из валюты в рубли, и для того, чтобы ускорить понимание, в основном, бизнесменами, да и частными инвесторами, что хранение денег и активов в валютных составляющих уже бесперспективно, если не сказать рискованно. Эта идея ЦБ совершенно правильная, так как базируется на объективных условиях», — высказался финансист.



Почему восстановление курса невозможно

И частные инвесторы, и бизнес воспримут девалютизацию без большого энтузиазма, убежден экономист. Это связано с тем, что перевод валюты в рубли будет означать для них потери, так как многие из них приобретали валюту по совершенно другому курсу. А также с надеждами на то, что курс доллара по отношению к рублю восстановится до прежних значений. Однако это заблуждение, уверен эксперт.

«У нас национальная экономика сейчас в адаптационном периоде, но не в кризисном, в отличие от американской экономики, в которой макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что она, если еще не в кризисе, то уже практически в предкризисном состоянии. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время восстановление курса доллара по отношению к рублю невозможно», — обратил внимание Беляев.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что даже при самых жестких сценариях обращение наличных долларов в России сохранится. При этом, по данным Forbes, регулятор не исключает прекращение биржевых торгов долларов и евро и обсуждает, как в этом случае определять курс рубля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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