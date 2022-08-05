Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью

Актриса Марина Зудина рассказала о несчастье в семье. Экс-возлюбленная Павла Табакова поделилась неприятной новостью — маленькая дочь Мия подхватила коронавирус. Сегодня девочка отмечает день рождения, но вместо празднования вынуждена страдать от высокой температуры. Софья Синицына опубликовала снимок дочери в личном блоге. На фото маленькая Мия сидит со слезами на глазах. «Когда заболела короной, прямо перед днем рождения. Моя крошка, моя девочка. Очень жалко. Мой сырничек», — переживает за девочку актриса. К счастью, Мия постепенно идет на поправку. Звездная бабушка показала, как малышка с аппетитом завтракает. «Вкус к жизни и к еде все-таки передаются по наследству. Мия, сегодня твой день! Поздравляю Софью и Павла! Надеюсь, они понимают, что им очень повезло с тобой. Надеюсь, ты выбрала их. Безмерного счастья тебе и твоим родителям. Ну и всем, кого ты объединила», — написала Марина Зудина в соцсетях.Напомним, что об отношениях сына Олега Табакова с коллегой по цеху Софьей Синициной стало известно в 2017-ом. Однако союз актеров продлился недолго. Экс-возлюбленные не стали делиться подробностями расставания, как и не рассказали о появлении на свет дочери. Об прибавлении общественность узнала лишь в прошлом году. Сейчас, по слухам, звездный наследник встречается с Анастасией Красовской, но поддерживает связь с бывшей. Синицина позволяет несостоявшемуся мужу общаться с малышкой. «Миа ходит, говорит «папа», «мама», «дядя». Мы с Соней не живем вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка, по-моему, убивает его психику», — говорил Павел в беседе с журналистами.