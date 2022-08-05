Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»
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Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»

Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»

4 августа около 22.30 недалеко от поселка Хребтовая в Нижнеилимском районе на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП. На дорогу выбежал медведь, его сбил движущийся в это время автомобиль Toyota Land Cruiser. От сильного удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии скончался на месте 42-летний водитель внедорожника. 56-летнего водителя грузовика госпитализировали. Погибшего хищника забрали сотрудники лесничества. Полиция устанавливают причины и условия произошедшего.



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По материалам: irk

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