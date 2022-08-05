«Врачи мира за мир» и День железнодорожных войск, которые отмечают в РФ 6 августа 2022 года
В календаре в субботу, 6 августа 2022 года, отмечено несколько интересных и важных памятных дат. Торжества будут праздновать как в Российской Федерации, так и в других странах мира.
Какой праздник 6 августа 2022 года в РФ
В эту субботу россияне отмечают День железнодорожных войск. Дата праздника фиксированная и ежегодно выпадает на 6 августа. День железнодорожных войск установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
Это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф, военных действий и конфликтов.
Международный день «Врачи мира за мир»
Международный день «Врачи мира за мир» отмечается в день страшнейшего события– античеловечной ядерной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 г. Данный протест подкрепляет идеи отмены ядерного вооружения и напоминает о роли настоящих героев – врачей, не бросивших свой народ.
Весь город Хиросима покрывается тишиной в этот день. Поголовно каждый японец чтит минутой молчания погибших людей. 6 августа 1945 года на японский «длинный остров» впервые за историю человечества была сброшена ядерная бомба. В настоящее время, абсолютно все желающие могут вспомнить об этом ужасном поступке и в 8:15 отдать честь всем пострадавшим.
Этот день в истории
- 1181 г. – новгородская дружина основала первый русский город на Вятке Никулицын.
- 1723 – во время персидского похода русской армии и флота 1722-1723 русским десантом взят Баку.
- 1790 – писатель А. Радищев приговорён к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
- 1817 – начала действовать Нижегородская ярмарка.
- 1851 – Китай и Россия подписали Кульджинский торговый договор, положивший начало официальным торговым отношениям этих стран.
- 1888 – в Тярлево (под Петербургом) проведены соревнования по бегу, положившие начало российской лёгкой атлетике.
- 1889 – в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере
- 1889 – проведён последний бой боксёров без перчаток.
- 1905 – в Российской империи принят Манифест об учреждении законосовещательной Государственной Думы.
- 1914 – Австро-Венгрия объявила войну России.
- 1918 – белые войска взяли Казань.
- 1935 – открытие первых всесоюзных соревнований по парашютному спорту.
- 1961 – запущен космический корабль «Восток-2», который пилотировал гражданин Советского Союза лётчик-космонавт майор Герман Титов.
- 1969 – вертолёт Ми-12 установил мировой рекорд, подняв свыше 40 т полезной нагрузки на высоту 2255 метров.
- 1976 – потерпел катастрофу советский дальний противолодочный самолёт Ту-142 из 76 ОПЛАП ДД.
- 1991 – атомная подводная лодка К-407 «Новомосковск» впервые в мире провела залп 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-29РМ в рамках операции «Бегемот-2».
- 1992 – правительство России потребовало у прибалтийских республик 7,7 млрд долл. в обмен на вывод российских войск.