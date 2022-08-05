«Врачи мира за мир» и День железнодорожных войск, которые отмечают в РФ 6 августа 2022 года

В календаре в субботу, 6 августа 2022 года, отмечено несколько интересных и важных памятных дат. Торжества будут праздновать как в Российской Федерации, так и в других странах мира.

Какой праздник 6 августа 2022 года в РФ

В эту субботу россияне отмечают День железнодорожных войск. Дата праздника фиксированная и ежегодно выпадает на 6 августа. День железнодорожных войск установлен Указом Президента РФ от 19 июля 1996 года, а в настоящее время празднуется как памятный день в соответствии с указом №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.





Это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для воинских перевозок. А также они принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф, военных действий и конфликтов.

Международный день «Врачи мира за мир»

Международный день «Врачи мира за мир» отмечается в день страшнейшего события– античеловечной ядерной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 г. Данный протест подкрепляет идеи отмены ядерного вооружения и напоминает о роли настоящих героев – врачей, не бросивших свой народ.

Весь город Хиросима покрывается тишиной в этот день. Поголовно каждый японец чтит минутой молчания погибших людей. 6 августа 1945 года на японский «длинный остров» впервые за историю человечества была сброшена ядерная бомба. В настоящее время, абсолютно все желающие могут вспомнить об этом ужасном поступке и в 8:15 отдать честь всем пострадавшим.

Этот день в истории