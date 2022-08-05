Все обсуждают Бумагогорию — бумажный город, который придумал школьник и на который обратили внимание крупнейшие российские бренды

Вадим Карасев

11-летний Матвей из Нижнего Новгорода решил построить собственный город из бумаги. Благодаря соцсетям на мальчика обратили внимание крупнейшие российские бренды.

Все началось с того, что пользовательница твиттера Masha Durer рассказала подписчикам о Бумагогорске, который придумал и строит ее двоюродный брат, и призвала всех подписываться на созданный им телеграм-канал с новостями вымышленного города. Пост неожиданно завирусился, канал Матвея стал очень активно набирать подписчиков. На данный момент их количество превышает 26 тысяч.

Сестра школьника рассказывает изданию "Бумага" (заблокировано по решению Роскомнадзора):

Я написала твит, чтобы мои друзья из твиттера тоже подписались [на канал брата], но пранк вышел из-под контроля. Матвей пока немного в шоке от прироста подписчиков, но я надеюсь, канал со временем вернется в прежнее русло, и мы будем видеть больше новостей и прогноз погоды.

Про Матвея Мария рассказывает, что он всегда интересовался транспортом и картами — например, рисовал подробные планы придуманных им городов. О том, что сам Матвей сильно удивился успеху своего канала "Бумагогория — новости", свидетельствует запись от 3 августа, когда на телеграм мальчика еще было подписано 2,8 тысячи человек: "Откуда вас столько?" — задавался вопросом создатель Бумагогорска.

В "городском" канале он публикует новости о том, какие объекты построены (поликлиника, фитнес-клуб, магазин "Пятерочка", торговый центр "Стрекоза", где даже есть H&M, и т. д.), какие строиться не будут ("Миру — мир! Мэр отменил строительство военной базы!"), какова ситуация с коронавирусом ("В городе обнаружено более 40 случаев заражения COVID-19. Все зараженные отправлены в государственную больницу"). Также есть новости политической жизни города ("Выборы прошли, мэром выбран Александр Владимирович"), афиша местных кинотеатров и, конечно, прогноз погоды.





Очень быстро бумажным городом Матвея заинтересовались ведущие бренды. Компания Delivery Club попросила сестру мальчика передать тому самому мэру Александру Владимировичу обращение, в котором предложила "открыть в Бумагогорске пять ресторанов, устроить 50 жителей Бумагогорска в курьерскую службу, а также до конца каникул обеспечить трехразовым питанием (с полдником!) строителей, занятых на обустройстве города". В ответ, правда, Мария попросила компанию "улучшить жизнь не только бумажных людей, но и настоящих", обеспечив "адекватные условия труда для курьеров".

Дептранс Москвы передал Бумагогории поезда из бумаги, которые Матвею нужно было только распечатать, а его самого позвал на экскурсию в метро. Футбольный клуб ЦСКА подарил школьнику 3D-пазл "ВЭБ Арены" и билеты на настоящий стадион.

Многие бренды уже открывают тут свои представительства, потому что здесь очень уютно. Хотите присоединиться?

— говорится на официальном сайте Бумагогорска, который у проекта появился вскоре после того, как к нему проявили интерес бренды.

Впрочем, этот ажиотаж, кажется, уже начала надоедать создателям проекта:

Все приколы с брендами и интервью меня забавляли первые полчаса, но полчаса прошло 11 часов назад… Очень забавно наблюдать, как многие бренды просто пиарятся на Бумагогории. Они не согласовывают посты и не связываются с нами. Многие даже название путают. Но, справедливости ради, есть и те, кто просто так отправляет Матвею прикольные подарки и даже не пишет об этом в своих соцсетях, таким мы очень благодарны,

— написала Мария в твиттере (заблокирован в РФ).

В сегодняшних "новостях Бумагогории" сообщается, что скоро в городе появятся "Вкусвилл", "Альфа-Банк", "Яндекс.Лавка", почта, "Мегафон", аэропорт и вокзал. В комментариях с предложениями сотрудничества уже отметились "М.Видео", "Читай-город", ivi, QIWI и другие бренды. Сервис VK Play запустил конкурс для разработчиков: им предлагается создать игру, посвященную Бумагогорску. Также Матвея пригласили на экскурсию по офису "ВКонтакте". А еще в бумажном городе действует карта "Тройка" и планируется фестиваль еды "ГастроГорск".

Интересно, что у Матвея моментально появились подражатели: у себя в телеграме он предупреждает, чтобы пользователи не подписывались на фейковые каналы. Многих пользователей соцсетей умилила история с Бумагогорском. Так, комментатор @sadness_trouble пишет в твиттере:

Почему все это так мило?!

Впрочем, энтузиазм разделяют не все. Авторы канала "Беспощадный пиарщик" сравнили кейс Бумагогорска со взлетом и падением Clubhouse — канала, о котором очень много говорили, но потом быстро забыли:

А помните — "Клабхаус" еще был? Ну вот Бумагогорск – абсолютно такая же, к сожалению или к счастью, проходная история. Ну то есть поймите нас правильно. Маркетолог Семен Ефимов и подобные ему отчаянно возрадуются: апокалипсис, а тут и повод, никак не связанный с политикой, и позитивный еще, и ребенок еще всем рулит — беспроигрышное комбо. Денег можно спалить *** [много. — Прим. ред.] на так называемые активации. Но какой-то изюминки и, простите, чего-то грандиозного в этом нет. Ребенка жалко. Он просто повод. У нас все. А про кейс все забудут уже к субботе,

— пишут в канале.





Маргарита Дорошевич