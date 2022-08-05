За неделю в больницы с укусами клещей обратились 384 жителя Иркутской области
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За неделю в больницы с укусами клещей обратились 384 жителя Иркутской области

За неделю в больницы с укусами клещей обратились 384 жителя Иркутской области

По состоянию на 5 августа с начала сезона активности клещей в больницы Иркутской области обратилось 12 420 пострадавших от укусов, в том числе 2 771 ребенок. За неделю клещи укусили 384 жителя региона. В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9 244 обращения, сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Укусы отмечены на большинстве территорий Иркутской области. С начала сезона клещевой энцефалит подтвердили у 88 жителей региона. Клещевой боррелиоз — у 108 человек, риккетсиоз — 44.

Исследовали 8 204 клеща, из них 2 216 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 98 — вирусным клещевым энцефалитом, 679 — другими клещевыми инфекциями.

В регионе продолжается противоклещевая обработка в местах массового пребывания населения — парки, зоны отдыха, территории детских образовательных и оздоровительных учреждений. Обработан 1 441 объект.

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По материалам: irk

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