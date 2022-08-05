Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
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Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье

Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье

44-летняя жительница Таиланда Паттима смогла найти супругу молодую любовницу, опубликовав соответствующее видеообращение в ТикТоке.

Женщина организовала в соцсетях целую кампанию, чтобы у ее мужа была достойная любовница. Согласно условиям Паттимы, соискательнице должно быть 30-35 лет, при этом ей необходимо предоставить документы об окончании высшего учебного заведения и справку об отсутствии ВИЧ.


Жительница Таиланда пообещала будущей любовнице мужа ежемесячную зарплату в 15 тысяч бат (примерно 25 тысяч рублей), бесплатное жилье и питание.

"Две сотрудницы будут наняты для помощи с документами в офисе, еще одна должна будет заботиться обо мне, моем муже и моем ребенке", — заявила Паттима.

Женщина дала обещание хорошо обращаться с любовницами супруга, однако им нужно будет оказывать ей помощь по хозяйству.

Я предоставляю своему мужу возможность выбирать, с кем он хочет спать или быть. Никакого расписания не будет, он сможет выбирать самостоятельно.

В результате семейная чета нашла 33-летнюю женщину, присоединившуюся к ним. Вскоре вакансия была закрыта, хотя изначально женщина искала мужу сразу трех любовниц.

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По материалам: uposters.ru

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