Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Вадим Карасев

Гороскопы — хорошие советчики для женщин, которые помогут представительницам прекрасного пола распланировать эту неделю правильно. Следуя советам астрологов, женщины любого Знака Зодиака смогут заручиться поддержкой небесных светил.

Эти семь дней будут невероятно насыщенными в плане астрологических событий. Плюс ко всему 8 августа является зеркальной датой. С другой стороны, 11 числа Венера войдет в знак Льва, чем начнет в значительно меньшей степени помогать женщинам. Это не значит, что вторая половина недели окажется опасной, ведь суббота и воскресенье входят в список дней силы августа.

Женщина-Овен

Слабость Венеры сделает так, что многие женщины этого Знака утратят энергию Инь, но это не должно привести к фатальным событиям и большим проблемам. Ночные светила могут пробудить в прекрасных Овнах также и лидерские качества. Этим женщинам сейчас лучше браться только за посильные задачи. Грандиозные планы разочаруют Овнов и приведут лишь к расстройствам, потому что капризная Венера может спутать все карты. Возможны также проблемы со здоровьем, справиться с которыми Овнам поможет японская методика исцеления, о которой мы рассказывали ранее.

Женщина-Телец

Эта неделя будет крайне динамичной. Позитивные дни будут резко сменяться опасными и наоборот. Астрологи считают, что в этот период можно доводить до конца старые дела, до которых никак не доходили руки. Полезно будет привнести гармонию в семейные отношения, наладить дружеские контакты. Возможны положительные сдвиги и в любовной сфере, однако там все зависеть не от женщин-Тельцов, а от воли случая. В работе Тельцам понадобится максимальная фокусировка. Добиться ее им помогут шесть полезных методик и советов.

Женщина-Близнецы

Ситуация сложится для дам-Близнецов благоприятным образом, особенно в сфере работы и финансов: покупать и вкладывать предстоит много и часто, так что стоит быть внимательнее. Есть вероятность наткнуться на скидки. Также не исключено, что появятся новые цели и задачи, мечты. Увеличить шансы на победу в денежной сфере Близнецам прекрасного пола также помогут семь законов и мантр на каждый день. В сфере отношений стоит прислушиваться почаще к женскому чутью и не забывать о партнере и близких. Эгоизм до добра точно не доведет.

Женщина-Рак

Планеты в значительной степени усилят чувствительность и сентиментальность Раков. Это может стать причиной потери мотивации и удачи. Не стоит ставить крест на себе и своих планах из-за этого, так как расположение фортуны можно быстро вернуть при помощи трех простых способов. Астрологи предостерегают женщин этого Знака от излишней мнительности. Не стоит видеть во всем дурные предзнаменования и пугающие знаки. В период с 8 по 14 число Ракам прекрасного пола, лучше заняться насущными делами — ремонтом, работой, семьей.

Женщина-Лев

Начало недели и ее конец принесут Львам добрые вести и счастливые случайности. В любовной сфере многим женщинам этого Знака, занимающимся поисками второй половинки, удастся существенно продвинуться в этом направлении. Им удастся соблазнить самых успешных мужчин, а также понравиться тому, в кого они влюблены. У прекрасных дам, родившихся под покровительством Льва, наступает время, в которое нужно действовать решительно. В этот период повезет больше всего тем, кто знает, чего хочет от жизни, какие цели преследует.

Женщина-Дева

Неважно, в какой сфере будут реализовывать себя Девы: у них все должно получиться. Домохозяйки этого Знака смогут привести домашние дела в порядок, поразить кулинарными талантами близких. Бизнес-леди заключат перспективные договоры и обойдут стороной проблемы. В любви Девам стоит избегать контактов с мужчинами самых жадных Знаков Зодиака. Среди них будет много манипуляторов и просто токсичных людей. Также астрологи не советуют ради достижения целей идти по головам, жертвовать чем-то важным. Все получится, если поступать по совести.

Женщина-Весы

В середине недели возможен неожиданный и не самый приятный поворот в судьбе Весов, однако, любые проблемы этого периода, скорее всего, нивелируются какими-то приятными событиями. Всем прекрасным Весам, которые в данный момент находятся в поисках, но пока безрезультатно, стоит воспользоваться заговорами и обрядами на знакомство с мужчиной. Представительницы данного Знака с высокой вероятностью ощутят небывалый творческий подъем в конце и в начале недели. Не стоит забывать о том, что сейчас важно действовать, а не прохлаждаться.

Женщина-Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам помнить о повседневном комфорте. Важно уделять время приземленным и практичным делам: присмотреться к здоровью, заняться делами по дому. Чтобы было больше сил и уверенности, астрологи советуют всем женщинам-Скорпионам избавляться от семи мыслей, блокирующих энергетику. Всем, кто желает пробудить внутри себя женственность, а также добиться успехов на любовном поприще, можно обновить гардероб. Можно смело посещать свидания, регистрироваться на сайтах знакомств, флиртовать.

Женщина-Стрелец

Женская энергетика Венеры пропадет, что совсем не располагает к пробуждению женственного начала. Так что Стрельцам-карьеристкам стоит начать проявлять повышенную активность, а вот тем, кто ищет любовь, лучше немного притормозить. Восстановиться энергетический баланс в четверг и в конце недели Стрельцам помогут три простых шага. Не исключено, что женщины этого Знака в период с 8 по 14 августа столкнутся с противоречиями и дилеммами. Не стоит сейчас жертвовать своими интересами ради других: можно упустить удачу.

Женщина-Козерог

Козерогам в конце этой недели желательно провести чистку квартиры от негативной энергетики. Это поможет справиться с проблемами и как следует отдохнуть после всего того, что им придется пережить. Это будет очень динамичное время, в которое женщины этого Знака могут нажить себе новых врагов и новые проблемы. Вторая неделя августа подарит женщинам-Козерогам возможность переиграть прошлое, исправить ошибки и распрощаться с негативом. Для прекрасной половины человечества это особенно важно, так как женская энергетика весьма переменчива.

Женщина-Водолей

Водолеям нужно отпустить мысли о негативе. Важно перестать хвататься за призрачные иллюзии прошлых проблем, токсичных связей, неурядиц. Важно перестать общаться с подругами, которые распускают сплетни за спиной. От этого жить станет на порядок проще. Самыми важными и благоприятными днями станут понедельник, вторник, суббота и воскресенье. В эти дни важно следовать пяти законам Вселенной, которые сделают Водолеев счастливее. Также астрологи советуют этим дамам действовать продуманно и четко, не торопиться и не рисковать по чем зря.

Женщина-Рыбы

Девушкам и женщинам, рожденным под эгидой Рыб, светит неделя, полная активности, перемен и ярких моментов. Многие Рыбы отправятся в командировки или поездки личного характера. Сейчас лучше не откладывать важные дела и брать быка за рога, так как уже на следующей неделе негативная энергетика Венеры будет иметь над Рыбами больше власти, нежели сейчас. Чтобы не растерять удачу, стоит пользоваться украшениями, которые привлекают ее лучше всего. Важно верить в себя и не отказываться от мечты, если что-то пойдет не так.