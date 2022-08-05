"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и достижениях в IT-сфере

Вадим Карасев

Общества "Знание" провело просветительский форум для государственных служащих, посвященный вопросам кибербезопасности и достижений в IT-сфере, сообщает пресс-служба "Знания".

Всероссийская просветительская кампания для госслужащих стартовала с 25 марта. До конца этого года пройдет еще порядка 1100 лекций для 140 тыс. сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

Главные четыре темы мероприятий: критическое мышление, суверенность России и ее место в мире через призму истории, геополитика и территориальная безопасность.

Накануне, 3 августа, директор направления развития инновационных продуктов BigData и ООО "Философия.ИТ" Александр Кобозев рассказал, как современная геополитическая обстановка влияет не только на политику и экономику, но и создает угрозы IT-ландшафту, обозначил основные угрозы данным и способы обеспечения кибербезопасности IT-систем, пути обеспечения независимости в сфере кибербезопасности и о многом другом.