"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и достижениях в IT-сфере
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"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и достижениях в IT-сфере

"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и достижениях в IT-сфере

Общества "Знание" провело просветительский форум для государственных служащих, посвященный вопросам кибербезопасности и достижений в IT-сфере, сообщает пресс-служба "Знания".

Всероссийская просветительская кампания для госслужащих стартовала с 25 марта. До конца этого года пройдет еще порядка 1100 лекций для 140 тыс. сотрудников федеральных органов исполнительной власти.


Главные четыре темы мероприятий: критическое мышление, суверенность России и ее место в мире через призму истории, геополитика и территориальная безопасность.

Накануне, 3 августа, директор направления развития инновационных продуктов BigData и ООО "Философия.ИТ" Александр Кобозев рассказал, как современная геополитическая обстановка влияет не только на политику и экономику, но и создает угрозы IT-ландшафту, обозначил основные угрозы данным и способы обеспечения кибербезопасности IT-систем, пути обеспечения независимости в сфере кибербезопасности и о многом другом.

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По материалам: uposters.ru

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