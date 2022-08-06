11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
Сегодня, 21:15
Отношения свекрови с невесткой обсуждаются уже очень много лет. Существует большое количество анекдотов и юморесок на тему общения жен с мамами мужей. Но не всегда уместен смех. Очень часто именно из-за ужасных отношений со свекровью распадаются целые семьи. Это является причиной того, что женщины сегодня стремятся подружиться с матерью любимого человека. Следует учитывать тот факт, что свекрови бывают разными: злыми, вредными, вздорными, добрыми, милыми и дружелюбными. Но у них есть общая черта: все хотят понимания и хорошего отношения. Ничего приятного нет в том, что свекровь вмешивается в молодую семью и рассказывает, что и когда делать супругам. Если вам хочется, чтобы в вашем доме всегда царила благоприятная атмосфера, следует знать несколько очень важных моментов.
1. Всегда говорите «Спасибо».Это очень легкий и эффективный вариант, ведь именно слова благодарности могут сотворить настоящее чудо. Старайтесь произносить их почаще при контакте со свекровью. Благодарите и за похвалу, и за совет.
2. Разговаривайте по душам.Лучшими друзьями конфликтов считаются унылые взоры и постоянное молчание. Умейте выражать недовольство и поддерживать живой диалог. Если мама мужа вас чем-то обидела, то сразу же сообщите ей об этом. Давайте свекрови советы, ведь и у вас есть свой личный опыт.
3. Научитесь жаловаться мужу.Когда свекровь вас оскорбляет и вам хочется пожаловаться супругу, то нужно уметь это сделать. Главное-не настраивайте его против матери и не заставляйте выбирать между нею и вами. Мужу может показаться, что мама хочет вам добра, и он полностью ее поддержит. Чтобы этого не произошло, в каждом разговоре со второй половинкой подчеркивайте, что принятое решение станет оптимальным и для его матери.
4. Степень важности для мужчины.
Довольно часто склоки со свекровью появляются из-за ревности. Здесь важно осознать, что и жена, и мать находятся на одном уровне важности, ведь оба эти человека очень близки для мужчины. Нельзя стремится к тому, чтобы заменить супругу его маму. В этом случае вы не сможете наладить отношения со свекровью. У нее должна быть своя роль в вашей семье. Напоминайте мужу о звонках родителям, помощи им и гордости за них.
5. Придумайте определенные правила.Иногда это жизненно необходимо. Не стоит устанавливать границы на все-первое время достаточно лишь того, чтобы мама сообщала о своем приходе заранее. Не допускайте игнорирования правил и требуйте их постоянного выполнения.
6. Просите совета.
Не стоит отрицать, что свекровь многое умеет. Попросите у нее рецепт пирога и побалуйте им мужа.
7. Обращайте внимание на все мелочи.Поинтересуйтесь интересами второй мамы, узнайте об ее хобби и привычки. Данная информация понадобится во время выбора для нее подарка.
8. Говорите комплименты.
Свекровь, как и любая женщина, будет рада похвалам. Но не стоит слишком увлекаться, ведь это может восприняться, как лесть.
9. Сохраняйте положенную дистанцию.Войдите в удобное для вас эмоциональное состояние и в нем старайтесь оставаться. Свекровь не может стать для вас лучшей подругой, не стремитесь к этому.
10. Станьте одним целым с мужем.
Зачастую, именно невестка, а не сын, является объектом претензий мамы. Поэтому вам с мужем нужно создать нерушимый союз. Когда какое-то дело выполняется вместе, то и ответственность делится на двоих.
11. Будьте культурной.Строго запрещено повышать голос на свекровь. Вы всегда должны быть воспитанной дамой. Самое главное – запомнить, что для гармоничной и спокойной жизни не стоит делать из свекрови врага, она должна быть вашим союзником в любом деле. Сейчас же начинайте налаживать отношения со своей второй мамой.
По материалам: womanadvice