11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу

1. Всегда говорите «Спасибо».

2. Разговаривайте по душам.

3. Научитесь жаловаться мужу.

4. Степень важности для мужчины.

5. Придумайте определенные правила.

6. Просите совета.

7. Обращайте внимание на все мелочи.

8. Говорите комплименты.

9. Сохраняйте положенную дистанцию.

10. Станьте одним целым с мужем.

11. Будьте культурной.

Отношения свекрови с невесткой обсуждаются уже очень много лет. Существует большое количество анекдотов и юморесок на тему общения жен с мамами мужей. Но не всегда уместен смех. Очень часто именно из-за ужасных отношений со свекровью распадаются целые семьи. Это является причиной того, что женщины сегодня стремятся подружиться с матерью любимого человека. Следует учитывать тот факт, что свекрови бывают разными: злыми, вредными, вздорными, добрыми, милыми и дружелюбными. Но у них есть общая черта: все хотят понимания и хорошего отношения. Ничего приятного нет в том, что свекровь вмешивается в молодую семью и рассказывает, что и когда делать супругам. Если вам хочется, чтобы в вашем доме всегда царила благоприятная атмосфера, следует знать несколько очень важных моментов.Это очень легкий и эффективный вариант, ведь именно слова благодарности могут сотворить настоящее чудо. Старайтесь произносить их почаще при контакте со свекровью. Благодарите и за похвалу, и за совет.Лучшими друзьями конфликтов считаются унылые взоры и постоянное молчание. Умейте выражать недовольство и поддерживать живой диалог. Если мама мужа вас чем-то обидела, то сразу же сообщите ей об этом. Давайте свекрови советы, ведь и у вас есть свой личный опыт.Когда свекровь вас оскорбляет и вам хочется пожаловаться супругу, то нужно уметь это сделать. Главное-не настраивайте его против матери и не заставляйте выбирать между нею и вами. Мужу может показаться, что мама хочет вам добра, и он полностью ее поддержит. Чтобы этого не произошло, в каждом разговоре со второй половинкой подчеркивайте, что принятое решение станет оптимальным и для его матери.Довольно часто склоки со свекровью появляются из-за ревности. Здесь важно осознать, что и жена, и мать находятся на одном уровне важности, ведь оба эти человека очень близки для мужчины. Нельзя стремится к тому, чтобы заменить супругу его маму. В этом случае вы не сможете наладить отношения со свекровью. У нее должна быть своя роль в вашей семье. Напоминайте мужу о звонках родителям, помощи им и гордости за них.Иногда это жизненно необходимо. Не стоит устанавливать границы на все-первое время достаточно лишь того, чтобы мама сообщала о своем приходе заранее. Не допускайте игнорирования правил и требуйте их постоянного выполнения.Не стоит отрицать, что свекровь многое умеет. Попросите у нее рецепт пирога и побалуйте им мужа.Поинтересуйтесь интересами второй мамы, узнайте об ее хобби и привычки. Данная информация понадобится во время выбора для нее подарка.Свекровь, как и любая женщина, будет рада похвалам. Но не стоит слишком увлекаться, ведь это может восприняться, как лесть.Войдите в удобное для вас эмоциональное состояние и в нем старайтесь оставаться. Свекровь не может стать для вас лучшей подругой, не стремитесь к этому.Зачастую, именно невестка, а не сын, является объектом претензий мамы. Поэтому вам с мужем нужно создать нерушимый союз. Когда какое-то дело выполняется вместе, то и ответственность делится на двоих.Строго запрещено повышать голос на свекровь. Вы всегда должны быть воспитанной дамой. Самое главное – запомнить, что для гармоничной и спокойной жизни не стоит делать из свекрови врага, она должна быть вашим союзником в любом деле. Сейчас же начинайте налаживать отношения со своей второй мамой.