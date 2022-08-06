16 случаев, когда людям в руки попадали предметы из прошлого, которые уже стали частичкой истории

Иногда задумаешься — и диву даёшься: какая-нибудь бумажка или баночка способны пережить человека, да ещё и не одного! И такие вещицы, вроде бы хлам, но хранят в себе историю и следы прошлого. Ведь даже за каким-нибудь чеком может скрываться судьба отдельно взятого человека, как бы пафосно это ни звучало. Мы собрали для вас случаи, когда людям в руки попадали такие артефакты.

Во время прогулки нашёл действительно старую Фанту

Купил книгу «Глаза дракона» в букинистическом магазине

А в ней нашёл квитанцию на слабительное от 1999 года, которая использовалась как закладка.

Я только что нашла монету 1909 года на дне своего кошелька

Я нашёл наши старые 3,5-дюймовые дискеты

Я нашёл рисунок, сделанный моей прабабушкой (около 1937 г.) Она нарисовала свою подругу из класса

На первом рисунке она подписала: «Вот такая ты сейчас». А на втором: «А вот так ты будешь выглядеть через 50 лет».

Сохранённые данные в игре Super Mario Land всё ещё на месте

Находка на раскопках

Мы раскапывали фундамент дома 1800-х годов и обнаружили не только колодец, но и бутылку с магнезиальным молоком (в ней кое-то ещё осталось), чайник, вазу и другие стеклянные ёмкости.

Моя все ещё запечатанная копия Windows 3.1

Я нашёл четырёхлистный клевер в немецком молитвеннике моего родственника 1880 года

Я нашёл пишущую машинку моей мамы, и она отлично работает

Старое пиво, найденное у бабушки с дедушкой

Сегодня на работе я нашёл ежегодник, которому больше 50 лет

Банка газировки Patio Orange Soda, найденная на чердаке

Её производила компания Pepsi в 1960-х годах.

Мой муж сломал ногу, когда ему было 4 года. Он сохранил гипс

У меня есть квитанция 137-летней давности о зарегистрированном багаже на пароходе Саратога 1885 года

Нашёл монету 2,5 цента 1916 года из Нидерландов в озере Эри, Канада

А здесь мы собрали для вас случаи, когда люди находили в своём новом жилье приветы от предыдущих владельцев.