18 примеров умелого восстановления старых вещей, глядя на которые руки чешутся попробовать так же
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18 примеров умелого восстановления старых вещей, глядя на которые руки чешутся попробовать так же

18 примеров умелого восстановления старых вещей, глядя на которые руки чешутся попробовать так же

Если вещь прилично постарела и износилась, не спешите её выбрасывать. Вполне возможно, что её реально привести в порядок, если задействовать капельку смекалки и труда. В результате ваши старания окупятся вдвойне. Вы не только получите обновлённую вещь, но и прилично сэкономите, а также получите незабываемое удовольствия от процесса создания чего-то своими руками. В подборке, представленной ниже, показаны примеры, демонстрирующие, насколько круто дарить вторую жизнь предметам, по которым уже казалось бы плачет помойка.

Часы моего покойного отца до и после реставрации циферблата

Реставрация моей семейной реликвии завершена

Я отреставрировал и расписал вручную эти напольные часы

До и после

Римский серебряный кинжал, которому 2000 лет, был обнаружен стажёром-археологом в 2019 году в Германии. Понадобилось девять месяцев тщательных реставрационных работ, чтобы привести его к нужному виду.

Реставрировал старую лампу

Восстановление завершено

Ты не восстановил это… ты поднял это из могилы. Отличная работа!

Восстановление котла на 15 литров

Zippo 1995 года до и после восстановления

Как новенькая!

Я потратил много усилий, чтобы восстановить его

Реставрация винтажного радиоприёмника

Реставрация печи Дикси 1950-х годов

Восстановил старую игрушку

Как может преобразиться старый дом после грамотной реставрации

Я впервые восстановил смертельно ржавый молоток и сделал для него новую рукоять

Эту сковородку я купил на барахолке

До и после реставрации старых блинов

Теперь заниматься с такими обновлёнными снарядами будет в тысячу раз приятнее.

Здесь вы можете посмотреть, как люди спасли старые вещи, использовав лишь свои руки и качественные моющие средства.

# Интересное
По материалам: twizz

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