18 примеров умелого восстановления старых вещей, глядя на которые руки чешутся попробовать так же

Если вещь прилично постарела и износилась, не спешите её выбрасывать. Вполне возможно, что её реально привести в порядок, если задействовать капельку смекалки и труда. В результате ваши старания окупятся вдвойне. Вы не только получите обновлённую вещь, но и прилично сэкономите, а также получите незабываемое удовольствия от процесса создания чего-то своими руками. В подборке, представленной ниже, показаны примеры, демонстрирующие, насколько круто дарить вторую жизнь предметам, по которым уже казалось бы плачет помойка.

Часы моего покойного отца до и после реставрации циферблата

Реставрация моей семейной реликвии завершена

Я отреставрировал и расписал вручную эти напольные часы

До и после

Римский серебряный кинжал, которому 2000 лет, был обнаружен стажёром-археологом в 2019 году в Германии. Понадобилось девять месяцев тщательных реставрационных работ, чтобы привести его к нужному виду.

Реставрировал старую лампу

Восстановление завершено

Ты не восстановил это… ты поднял это из могилы. Отличная работа!

Восстановление котла на 15 литров

Zippo 1995 года до и после восстановления

Как новенькая!

Я потратил много усилий, чтобы восстановить его

Реставрация винтажного радиоприёмника

Реставрация печи Дикси 1950-х годов

Восстановил старую игрушку

Как может преобразиться старый дом после грамотной реставрации

Я впервые восстановил смертельно ржавый молоток и сделал для него новую рукоять

Эту сковородку я купил на барахолке

До и после реставрации старых блинов

Теперь заниматься с такими обновлёнными снарядами будет в тысячу раз приятнее.

Здесь вы можете посмотреть, как люди спасли старые вещи, использовав лишь свои руки и качественные моющие средства.