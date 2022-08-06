20 августа в Усольском районе отпразднуют День мамонта

20 августа в Усольском районе пройдет развлекательно-познавательное мероприятие «День мамонта». Праздник состоится около скульптурной композиции «Мамонты» на повороте с федеральной трассы в село Мальта, начало в 15:00. Об этом сообщает администрация Усольского района.

В программе развлекательная программа для детей, выставка экспонатов «Назад в прошлое», конкурсы, выступление творческих коллективов, мастер-классы. Кроме того, на Мальтинском озере пройдет первенство Усольского района по гребле на лодках.

Гостей приглашают принять участие в конкурсе игры на варгане. Для этого нужно до 15 августа направить заявку с пометкой «Конкурс Варган» в управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского района на адрес электронной почты kulturaaurmo@mail.ru.

Также состоится конкурс костюмов древнего человека. Требования к материалу изготовления, фурнитуре и размеру костюма не предъявляются. Организаторы предупреждают, что неавторские модели, то есть готовые костюмы, купленные в магазине или взятые напрокат, к участию в конкурсе не принимаются. Для участия в конкурсе необходимо до 10 августа направить заявку с пометкой «Конкурс костюмов древнего человека» по адресу kulturaaurmo@mail.ru. Справки по телефону 8(395-43)3-60-29.

День мамонта впервые прошел в Усольском районе в 2018 году. Скульптурную композицию у федеральной трассы установили тремя годами ранее в двух километрах от Мальтинской стоянки первобытного человека эпохи палеолита, существовавшей более 14 750 лет назад. Автор монумента – известный скульптор Иван Зуев.

Стоянка в Усольском районе — одна из крупнейших в мире. Сведения о ней вошли во все мировые археологические справочники. Кости мамонта, найденные на стоянке, подтверждают, что на этом месте располагалась стоянка людей, живущих в эпоху древнекаменного века. Находки археологов свидетельствуют о значительно более раннем проживании человека в Сибири, чем это представлялось прежде.