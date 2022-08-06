Анастасия Волочкова стала похожа на Кристину Орбакайте
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Анастасия Волочкова стала похожа на Кристину Орбакайте

Анастасия Волочкова стала похожа на Кристину Орбакайте
46-летняя балерина Анастасия Волочкова сменила имидж. Звезда балета приняла участие в модной фотосессии. Ради эффектных кадров блондинка решилась на кардинальную смену имиджа. Поклонники не узнали Волочкову, заявив, что та превратилась в дочь Пугачевой. Анастасия Волочкова показала процесс фотосъемки, которая проводилась на крыше одной из высоток столицы. В кадре балерина предстала в черном платье с пикантными разрезами, которые оголяли ее стройные ноги. В качестве аксессуара звезде подобрали длинные перчатки и шляпу. Стилисты также поработали над прической блондинки. Волочкова примерила белокурый парик с челкой, который тут же придал «луку», узнаваемый образ… дочери Аллы Пугачевой. Поклонники поразились, невероятному сходству бывшей примы Большого театра с певицей.
«Кристина Орбакайте вылитая»; «Сразу стала красоткой! Вот так стиль меняет человека. Удивительно», — восторгаются пользователи. Некоторые же отметили, что Волочкова напоминает и саму Примадонну. «В стиле Пугачевой», — пишут они. В следующем кадре артистка появилась в платье с изображением картин Энди Уорхола. Наряд дополнили ботфорты с подобным принтом. Волочкова попросила не снимать ее лицо слишком близко, переживая, что будут видны мелкие изъяны. «Думаешь? А может все увидят какая ты красивая без фотошопа?» — спросили ее за кадром. «Действительно. Какие маски? Снимайте маски, покажем вам сказки», — улыбалась в ответ балерина. Напомним, что в январе Анастасия отметила 46 лет. Блондинка может похвастаться тонкой талии, благодаря строгому ограничению в питании. Звезда часто демонстрирует свой скудный обед и многочасовые тренировки в зале.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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